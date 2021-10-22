Сегодня мы расскажем, как готовит бургеры кулинарный эксперт Татьяна Литвинова. Сохраните рецепт и порадуйте себя на выходных!

Интересно откуда у МакДональдз такой вкусный кетчуп

Рецепт от Татьяны Литвиновой

Вам понадобится:

  • булочки;
  • говядина – 800 грамм;
  • сало – 200 грамм;
  • специи "Мечта" – 1 столовая ложка;
  • соль – 10 грамм;
  • сыр Чеддер;
  • бекон – 100 грамм;
  • салат "Айсберг" – 100 грамм;
  • помидоры;
  • соленые огурцы;
  • кетчуп и горчица – на ваше усмотрение.

Приготовление

  1. В основе будущей котлеты – фарш. Приготовьте его с помощью мясорубки самостоятельно. Добавьте соль, специи, а также сало – это залог сочности котлеты. Перемешайте и отбейте полученную смесь, сформируйте плоские котлеты. Важно! Сырая котлета в диаметре должен быть на 1 сантиметр больше, чем булочка.
  2. Выложите их на пергамент, накройте и храните в холодильнике в течение часа.
  3. Прожарьте котлеты на гриле с обеих сторон по 5 – 8 минут. Степень прожарки выбирать вам!
  4. Нарежьте помидоры и огурцы.
  5. Заранее обжарьте бекон и порежьте его.
  6. Важный этап – подготовка булочки. Лайфхак! Подержите ее над паром в течение 30 секунд – она ​​станет мягкой, ароматной и рыхлой. Разрежьте булочку пополам и "подрумяньте" на гриле.
  7. Финальный шаг – собрать бургер. Нижнюю часть булочки обильно смажьте кетчупом, а верхнюю – горчицей. Выложите лист айсберга, котлету, сыр, помидор, бекон, добавьте каплю трюфельного масла и соленый огурец. Закройте бургер и закрепите его шпажкой. Приятного аппетита!

Татьяна Литвинова готовит бургер в домашних условиях: смотрите видео