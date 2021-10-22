Бургеры – один из главных фудтрендов последних лет. Это блюдо уже давно перестало ассоциироваться с вредным фастфудом. Сегодня существует множество заведений, которые предлагают невероятно вкусные бургеры из высококачественных продуктов. Кроме того, вы можете с легкостью приготовить культовое американское блюдо в домашних условиях.