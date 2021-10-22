Бургери – один з головних фудтрендів останніх років. Ця страва вже давно перестала асоціюватися зі шкідливим фастфудом. Сьогодні існує безліч закладів, які пропонують неймовірно смачні бургери з високоякісних продуктів. Крім того, ви можете з легкістю приготувати культову американську страву в домашніх умовах.