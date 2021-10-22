Сьогодні ми розповімо, як готує бургери кулінарна експертка Тетяна Литвинова. Збережіть рецепт та потіште себе вихідними!

Цікаво Звідки в МакДональдз такий смачний кетчуп

Рецепт від Тетяни Литвинової

Вам знадобиться:

  • булочки;
  • яловичина – 800 грамів;
  • сало – 200 грамів;
  • спеції "Мрія" – 1 столова ложка;
  • сіль – 10 грамів;
  • сир Чеддер;
  • бекон – 100 грамів;
  • салат "Айсберг" – 100 грамів;
  • помідори;
  • солоні огірки;
  • кетчуп та гірчиця – на ваш розсуд.

Приготування

  1. В снові майбутньої котлети – фарш. Приготуйте його за допомогою м'ясорубки власноруч. Додайте сіль, спеції, а також сало – це запорука соковитості котлети. Вимішайте та відбийте отриману суміш, сформуйте плоскі котлети. Важливо! Сира котлета у діаметрі має бути на 1 сантиметр більша, аніж булочка.
  2. Викладіть їх на пергамент, накрийте і зберігайте у холодильнику впродовж години.
  3. Просмажте котлети на грилі з обох сторін по 5 – 8 хвилин. Ступінь просмажування обирати вам!
  4. Наріжте помідори та огірки.
  5. Заздалегідь обсмажте бекон та поріжте його.
  6. Важливий етап – підготовка булочки. Лайфхак! Потримайте її над парою протягом 30 секунд – вона стане м'якою, запашною та пухкою. Розріжте булочку навпіл і "підрум'яньте" на грилі.
  7. Фінальний крок – зібрати бургер. Нижню частину булочки рясно змажте кетчупом, а верхню – гірчицею. Викладіть лист айсбергу, котлету, сир, помідор, бекон, краплю трюфельного масла та солоний огірок. Закрийте бургер та закріпіть його шпажкою. Смачного!

Тетяна Литвинова готує бургер у домашніх умовах: дивіться відео