Как приготовить вкусный бургер дома рецепт от судьи "Мастер Шеф" Татьяны Литвиновой
22 октября 2021 , 23:50Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Татьяны Литвиновой
Бургеры – один из главных фудтрендов последних лет. Это блюдо уже давно перестало ассоциироваться с вредным фастфудом. Сегодня существует множество заведений, которые предлагают невероятно вкусные бургеры из высококачественных продуктов. Кроме того, вы можете с легкостью приготовить культовое американское блюдо в домашних условиях.
Сегодня мы расскажем, как готовит бургеры кулинарный эксперт Татьяна Литвинова. Сохраните рецепт и порадуйте себя на выходных!
Интересно откуда у МакДональдз такой вкусный кетчуп
Рецепт от Татьяны Литвиновой
Вам понадобится:
- булочки;
- говядина – 800 грамм;
- сало – 200 грамм;
- специи "Мечта" – 1 столовая ложка;
- соль – 10 грамм;
- сыр Чеддер;
- бекон – 100 грамм;
- салат "Айсберг" – 100 грамм;
- помидоры;
- соленые огурцы;
- кетчуп и горчица – на ваше усмотрение.
Приготовление
- В основе будущей котлеты – фарш. Приготовьте его с помощью мясорубки самостоятельно. Добавьте соль, специи, а также сало – это залог сочности котлеты. Перемешайте и отбейте полученную смесь, сформируйте плоские котлеты. Важно! Сырая котлета в диаметре должен быть на 1 сантиметр больше, чем булочка.
- Выложите их на пергамент, накройте и храните в холодильнике в течение часа.
- Прожарьте котлеты на гриле с обеих сторон по 5 – 8 минут. Степень прожарки выбирать вам!
- Нарежьте помидоры и огурцы.
- Заранее обжарьте бекон и порежьте его.
- Важный этап – подготовка булочки. Лайфхак! Подержите ее над паром в течение 30 секунд – она станет мягкой, ароматной и рыхлой. Разрежьте булочку пополам и "подрумяньте" на гриле.
- Финальный шаг – собрать бургер. Нижнюю часть булочки обильно смажьте кетчупом, а верхнюю – горчицей. Выложите лист айсберга, котлету, сыр, помидор, бекон, добавьте каплю трюфельного масла и соленый огурец. Закройте бургер и закрепите его шпажкой. Приятного аппетита!
Татьяна Литвинова готовит бургер в домашних условиях: смотрите видео