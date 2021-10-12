Маркл поделилась, что в мире, в котором она жила раньше, не шла речь о вложении средств. "Нельзя позволить себе такую ​​роскошь, как инвестиции. Это звучит так дорого", – добавила она.

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Позиция принца Гарри

Черт побери, разве ты не мечтаешь о возможности вкладывать деньги в проекты, близкие нам по ценностям? – в течение многих лет говорил жене принц Гарри.