Маркл поділилася, що у світі, в якому вона жила раніше, не йшлося про вкладення коштів. "Не можна дозволити собі таку розкіш, як інвестиції. Це звучить так дорого", – додала вона.

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Позиція принца Гаррі

Чорт забирай, хіба ти не мрієш про можливість вкладати гроші у проєкти, близькі нам за цінностями?, – говорив дружині принц Гаррі.