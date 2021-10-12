Маркл поділилася, що у світі, в якому вона жила раніше, не йшлося про вкладення коштів. "Не можна дозволити собі таку розкіш, як інвестиції. Це звучить так дорого", – додала вона.
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Позиція принца Гаррі
Чорт забирай, хіба ти не мрієш про можливість вкладати гроші у проєкти, близькі нам за цінностями?, – говорив дружині принц Гаррі.
EthicКомпанія, що спеціалізується на розвитку соціально відповідальних проєктів. Інструмент – ESG-інвестування (Environmental, Social, and Corporate Governance). Заснована у 2015 році. Головна мета – допомогти інвесторам вкладати кошти в бізнес, який з повагою ставиться до людей і планети. За оцінкою DealBook, активи компанії становлять 1,3 мільярда доларів.