Принц Гарри и Меган Маркл будут инвестировать в социально ответственные стартапы: детали
12 октября 2021 , 23:59Читати новину українською
Источник:The New York Times
Принц Гарри и Меган Маркл стали партнерами компании Ethic, которая поддерживает стартапы в области устойчивого развития. Пара хочет мотивировать людей инвестировать в социально ответственные бизнесы.
Маркл поделилась, что в мире, в котором она жила раньше, не шла речь о вложении средств. "Нельзя позволить себе такую роскошь, как инвестиции. Это звучит так дорого", – добавила она.
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Позиция принца Гарри
Черт побери, разве ты не мечтаешь о возможности вкладывать деньги в проекты, близкие нам по ценностям? – в течение многих лет говорил жене принц Гарри.
Ethic
Компания, специализирующаяся на развитии социально ответственных проектов. Инструмент – ESG-инвестирования (Environmental, Social, and Corporate Governance). Основана в 2015 году. Главная цель – помочь инвесторам вкладывать средства в бизнес, который с уважением относится к людям и планете. По оценке DealBook, активы компании составляют 1,3 миллиарда долларов.