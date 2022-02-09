Станция мониторинга была установлена ​​в рамках международного проекта "Чистый воздух для Украины", который внедряет чешская общественная организация "Арника". Ее изготовила команда EcoCity, рассказал куратор по инициативе Алексей Трелевский.

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Станция мониторинга воздуха

Станция мониторит качество воздуха по нескольким показателям. Она определяет мелкодисперсную пыль двух фракций, также имеет газоанализатор диоксида азота, угарного газа, аммиака и приземного озона.

Ученые университета будут иметь доступ не только к данным с этой станции, но и 18 других работающих в Днепре.

В результате подписания меморандума университет будет иметь доступ к данным со станций, а его студенты и ученые смогут их анализировать, то есть привлекать данные по мониторингу качества атмосферного воздуха в Днепре к своим научным исследованиям,

– рассказал Алексей Трелевский.

Сотрудничество с университетами

В общей сложности EcoCity и общественная организация "Арника" подписали меморандумы о сотрудничестве с 12 университетами Украины.

"Нам нужна такая кооперация с университетами, с академическим обществом, чтобы проанализировать множество данных, сделать научные выводы", – говорит Алексей Трелевский.

Среди учебных заведений, с которыми сотрудничает EcoCity, университеты:

в Ивано-Франковске,

Запорожье,

Тернополе,

Кропивницком,

Днепре,

Виннице.