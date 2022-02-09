Проект EcoCity подарил станцию мониторинга воздуха университету в Днепре
Источник:Суспильне
Команда сети общественного мониторинга качества воздуха Украины EcoCity из Ивано-Франковска подарила станцию мониторинга качества атмосферного воздуха университету в Днепре. Речь идет об Украинском государственном университете науки и технологий.
Станция мониторинга была установлена в рамках международного проекта "Чистый воздух для Украины", который внедряет чешская общественная организация "Арника". Ее изготовила команда EcoCity, рассказал куратор по инициативе Алексей Трелевский.
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Станция мониторинга воздуха
Станция мониторит качество воздуха по нескольким показателям. Она определяет мелкодисперсную пыль двух фракций, также имеет газоанализатор диоксида азота, угарного газа, аммиака и приземного озона.
Ученые университета будут иметь доступ не только к данным с этой станции, но и 18 других работающих в Днепре.
В результате подписания меморандума университет будет иметь доступ к данным со станций, а его студенты и ученые смогут их анализировать, то есть привлекать данные по мониторингу качества атмосферного воздуха в Днепре к своим научным исследованиям,
– рассказал Алексей Трелевский.
Сотрудничество с университетами
В общей сложности EcoCity и общественная организация "Арника" подписали меморандумы о сотрудничестве с 12 университетами Украины.
"Нам нужна такая кооперация с университетами, с академическим обществом, чтобы проанализировать множество данных, сделать научные выводы", – говорит Алексей Трелевский.
Среди учебных заведений, с которыми сотрудничает EcoCity, университеты:
- в Ивано-Франковске,
- Запорожье,
- Тернополе,
- Кропивницком,
- Днепре,
- Виннице.
EcoCity
Общественный мониторинг качества воздуха Украины EcoCity является социальным, экологическим, независимым проектом, реализуемым неприбыльной общественной организацией "Фри Ардуино".
Команда EcoCity работает над улучшением информирования граждан о состоянии качества воздуха в соответствии с административными центрами, районами и областями.