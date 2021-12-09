Ожидается, что она принесет компании выручку в размере до 435 миллионов долларов. После завершения операции акции Grove начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GROV.

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Среди инвесторов – Lone Pine Capital, General Atlantic, Sculptor Capital Management и Пол Полман – бывший гендиректор Unilever.

О компании

Grove – ведущий производитель экологически чистых потребительских товаров. Компания базируется в США. В ассортименте есть товары для быта, личной гигиены, детей, дома, животных и т.д. Продукцию бренда регулярно покупают около 1,5 миллиона клиентов.

Мы убеждены, что устойчивое развитие – это единственное будущее, и то, что мы делаем сейчас, имеет значение,

– отмечают в компании.

Компании уже использует нейтральный пластик и имеет сертификат CarbonNeutral. До 2025 года она намерена полностью отказаться от пластика. Кроме того, сегодня перевозки и оборудование Grove являются на 100% углеродно-нейтральными. Глобальная цель – достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.

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