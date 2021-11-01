Ralph Lauren позволит покупателям красить поло прямо в магазине

Американский бренд одежды Ralph Lauren даст возможность покупателям самостоятельно окрашивать поло в желаемый цвет прямо в магазине. Нововведение призвано сократить использование химикатов, воды и энергии.

Компания применит технологию под названием ECOFAST Pure. Новейшее решение позволяет использовать на 90% меньше химикатов, на 50% меньше энергии и на 50% меньше воды.

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Подробности

Известно, что для окрашивания тканей используется триллионы литров воды, что составляет 20% мировых сточных вод.

Проект Color on Demand ("Цвет по требованию") разрабатывается в сотрудничестве с химическим гигантом Dow, специализирующимся на красках для текстиля. В скором времени инновационная технология может появиться во флагманских магазинах Ralph Lauren в Нью-Йорке.

Новая услуга не только поможет снизить негативное влияние на окружающую среду, но и привлечь новых клиентов в магазины в условиях процветания онлайн-шопинга. Ожидается, что проект будет запущен в одном из флагманских магазинов в Нью-Йорке уже в 2022 году.