Компанія застосує технологію під назвою ECOFAST Pure. Новітнє рішення дозволяє використовувати на 90% менше хімікатів, на 50% менше енергії та на 50% менше води.

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Важливо знати! Відомо, що для фарбування тканин використовується трильйони літрів води, що становить 20% світових стічних вод.

Деталі

Проєкт Color on Demand ("Колір на вимогу") розробляється у співпраці з хімічним гігантом Dow, який спеціалізується на фарбах для текстилю. Незабаром інноваційна технологія може з'явитися у флагманських магазинах Ralph Lauren у Нью-Йорку. Її мають намір використовувати на усіх етапах виробництва.

Нова послуга не лише допоможе знизити негативний вплив на довкілля, а й залучити нових клієнтів до магазинів в умовах процвітання онлайн-шопінгу. Очікується, що проєкт запустять в одному з флагманських магазинів у Нью-Йорку вже у 2022 році.