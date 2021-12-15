Нужно время, чтобы создать фирменный хрустящий внешний вид корейской жареной курицы, но как только вы приступите к делу – все пойдет как по маслу. Особенно с отличным соусом и идеальными приправами.
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Три совета для приготовления
- Приготовьте домашний соус: для удобства вы можете приобрести готовые сладкие, соленые, пикантные и острые соусы специально для жареной курицы в любом азиатском продуктовом магазине, но приготовление собственного соуса означает более высокий уровень специфичности по вашему вкусу.
- Подавайте с солеными огурцами со стороны: это обычная пара для корейской жареной курицы. Приготовьте собственноручно соленые огурцы в корейском стиле или нарежьте несколько солений из холодильника.
- Используйте фритюрницу: чтобы использовать меньше растительного масла, смажьте кусочки курицы приправами и крахмалом и сбрызните их небольшим количеством кулинарного спрея. Жарьте курицу на воздухе при температуре 200 градусов Цельсия в течение 16 минут, листая и смазывая больше масла, если нужно. Обжарьте курицу до золотистой и хрустящей корочки, затем положите ее в маринад.
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Способ приготовления
- В большой сковороде на среднем огне разогрейте кунжутное масло.
- Поджарьте сушеный чили до аромата, примерно 1 минуту. Добавьте кетчуп, соевый соус, коричневый сахар, пасту чили, уксус и чесночный порошок и перемешайте. Доведите соус до кипения и варите, пока он чуть-чуть не загустеет, примерно 5 минут.
- Снимите соус из огня. Переложите соус в большую миску и отставьте в сторону.
- В большой миске смешайте соль, перец и имбирь.
- Поместите картофельный крахмал и разрыхлитель в отдельную среднюю миску и перемешайте.
- Добавьте курицу в имбирную смесь и перемешайте, чтобы покрыть, используя специи, чтобы добавить их в каждый кусочек курицы.
- Работая поочередно, погружайте каждый кусочек приправленной курицы в картофельный крахмал, похлопывая, пока он не будет хорошо покрыт. Постучите по курице, чтобы удалить избыток крахмала.
- Отложите обработанную курицу на большой поднос или тарелку.
- В большой кастрюле разогрейте около 4 стаканов растительного масла на средне-сильном огне, пока оно не достигнет 180 градусов или не начнет кипеть. Застелите две большие решетки бумажными полотенцами.
- Работая порциями, добавьте курицу в разогретое масло и жарьте во фритюре в течение 10 минут. Используйте паутиное ситечко, чтобы перемешать кусочки, затем перенесите курицу на первую решетку.
- После того, как вы обжарите всю курицу, снимите сковороду с огня. Дайте курице постоять 10 минут.
- Поверните масло на огонь и повторите процесс еще раз, обжаривая курицу еще 15 минут до глубокой золотистой и хрустящей корочки. Переложите курицу на вторую решетку.
- После того как вы обжарите всю курицу второй раз, добавьте кусочки в миску с соусом и переместите, чтобы покрыть мясо.
- Добавьте кунжут и снова перемешайте курицу.
- Переложите курицу на тарелку и посыпьте нарезанным луком. Подавайте немедленно!