Нужно время, чтобы создать фирменный хрустящий внешний вид корейской жареной курицы, но как только вы приступите к делу – все пойдет как по маслу. Особенно с отличным соусом и идеальными приправами.

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Три совета для приготовления

Приготовьте домашний соус : для удобства вы можете приобрести готовые сладкие, соленые, пикантные и острые соусы специально для жареной курицы в любом азиатском продуктовом магазине, но приготовление собственного соуса означает более высокий уровень специфичности по вашему вкусу.

: для удобства вы можете приобрести готовые сладкие, соленые, пикантные и острые соусы специально для жареной курицы в любом азиатском продуктовом магазине, но приготовление собственного соуса означает более высокий уровень специфичности по вашему вкусу. Подавайте с солеными огурцами со стороны : это обычная пара для корейской жареной курицы. Приготовьте собственноручно соленые огурцы в корейском стиле или нарежьте несколько солений из холодильника.

: это обычная пара для корейской жареной курицы. Приготовьте собственноручно соленые огурцы в корейском стиле или нарежьте несколько солений из холодильника. Используйте фритюрницу: чтобы использовать меньше растительного масла, смажьте кусочки курицы приправами и крахмалом и сбрызните их небольшим количеством кулинарного спрея. Жарьте курицу на воздухе при температуре 200 градусов Цельсия в течение 16 минут, листая и смазывая больше масла, если нужно. Обжарьте курицу до золотистой и хрустящей корочки, затем положите ее в маринад.

Ингредиенты для соуса:



– 1 чайная ложка кунжутного масла,

– 1 – 2 небольших сушеных чили, очищенных от плодоножек, семян и нарезанных кольцами,

– ¼ стакана кетчупа,

– ¼ стакана соевого соуса,

– 2 – 3 столовые ложки коричневого сахара, по желанию,

– 1 столовая ложка гочуджанга (паста чили),

– 2 чайные ложки рисового уксуса,

– 1 чайная ложка чесночного порошка.



Ингредиенты для курицы:



– 1,5 чайной ложки соли,

– 1 чайная ложка свежемолотого черного перца

– 1 столовая ложка тертого имбиря или 2 чайные ложки молотого имбиря,

– ½ стакана картофельного или кукурузного крахмала,

– ½ чайной ложки разрыхлителя,

– 1,5 килограмма куриных крыльев и голеней,

– масло для жарки,

– 2 столовые ложки поджаренного кунжута,

– 2 луковицы, тонко нарезанные, для украшения.

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Способ приготовления