Потрібен час, щоб створити фірмовий хрусткий зовнішній вигляд корейської смаженої курки, але як тільки ви візьметесь за справу – усе піде як по маслу. Особливо з чудовим соусом й ідеальними приправами.
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Три поради для приготування
- Приготуйте домашній соус: для зручності ви можете придбати готові солодкі, солені, пікантні та гострі соуси спеціально для смаженої курки в будь-якому азіатському продуктовому магазині, але приготування власного соусу означає більш високий рівень специфічності на ваш смак.
- Подавайте з солоними огірками збоку: це звичайна пара для корейської смаженої курки. Приготуйте власноруч солоні огірки в корейському стилі або наріжте кілька солінь зі свого холодильника.
- Використовуйте фритюрницю: щоб використовувати менше олії, змастіть шматочки курки приправами та крохмалем і збризніть їх невеликою кількістю кулінарного спрею. Смажте курку на повітрі при температурі 200 градусів за Цельсієм протягом 16 хвилин, перегортаючи й змащуючи більше олії, якщо потрібно. Обсмажте курку до золотистої та хрусткої скоринки, а потім покладіть її в маринад.
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Спосіб приготування
- У великій сковороді на середньому вогні розігрійте кунжутну олію.
- Підсмажте сушений чилі до аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте кетчуп, соєвий соус, коричневий цукор, пасту чилі, оцет і часниковий порошок і перемішайте. Доведіть соус до кипіння і варіть, поки він трохи не загусне, приблизно 5 хвилин.
- Зніміть соус з вогню. Перекладіть соус у велику миску і відставте в сторону.
- У великій мисці змішайте сіль, перець та імбир.
- Помістіть картопляний крохмаль і розпушувач в окрему середню миску і перемішайте.
- Додайте курку до імбирної суміші і перемішайте, щоб покрити, використовуючи спеції, щоб додати їх у кожен шматочок курки.
- Працюючи по черзі, занурюйте кожен шматочок приправленої курки в картопляний крохмаль, поплескуючи, поки він не буде добре покритий. Постукайте по курці, щоб видалити надлишок крохмалю.
- Відкладіть оброблену курку на великий піднос або тарілку.
- У великій каструлі розігрійте близько 4 склянок олії на середньо-сильному вогні, поки воно не досягне 180 градусів або не почне кипіти. Застеліть дві великі решітки паперовими рушниками.
- Працюючи порціями додайте курку в розігріту олію та смажте у фритюрі протягом 10 хвилин. Використовуйте павукове ситечко, щоб перемішати шматочки, потім перенесіть курку на першу решітку.
- Після того як ви обсмажите всю курку, зніміть сковороду з вогню. Дайте курці постояти 10 хвилин.
- Поверніть олію на вогонь і повторіть процес ще раз, обсмажуючи курку ще 15 хвилин до глибокої золотистої та хрусткої скоринки. Перекладіть курку на другу решітку.
- Після того, як ви обсмажите всю курку вдруге, додайте шматочки в миску з соусом і перемістіть, щоб покрити м'ясо.
- Додайте кунжут і ще раз перемішайте курку.
- Перекладіть курку на тарілку і посипте нарізаною цибулею. Подавайте негайно!