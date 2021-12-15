Потрібен час, щоб створити фірмовий хрусткий зовнішній вигляд корейської смаженої курки, але як тільки ви візьметесь за справу – усе піде як по маслу. Особливо з чудовим соусом й ідеальними приправами.

До слова Хто і як виготовляє біфштекси для ресторанів McDonald's зі 100% м'яса

Три поради для приготування

Приготуйте домашній соус: для зручності ви можете придбати готові солодкі, солені, пікантні та гострі соуси спеціально для смаженої курки в будь-якому азіатському продуктовому магазині, але приготування власного соусу означає більш високий рівень специфічності на ваш смак.

для зручності ви можете придбати готові солодкі, солені, пікантні та гострі соуси спеціально для смаженої курки в будь-якому азіатському продуктовому магазині, але приготування власного соусу означає більш високий рівень специфічності на ваш смак. Подавайте з солоними огірками збоку: це звичайна пара для корейської смаженої курки. Приготуйте власноруч солоні огірки в корейському стилі або наріжте кілька солінь зі свого холодильника.

це звичайна пара для корейської смаженої курки. Приготуйте власноруч солоні огірки в корейському стилі або наріжте кілька солінь зі свого холодильника. Використовуйте фритюрницю: щоб використовувати менше олії, змастіть шматочки курки приправами та крохмалем і збризніть їх невеликою кількістю кулінарного спрею. Смажте курку на повітрі при температурі 200 градусів за Цельсієм протягом 16 хвилин, перегортаючи й змащуючи більше олії, якщо потрібно. Обсмажте курку до золотистої та хрусткої скоринки, а потім покладіть її в маринад.

Інгредієнти для соусу:



– 1 чайна ложка кунжутної олії,

– 1 – 2 невеликих сушених чилі, очищених від плодоніжок, насіння та нарізаних кільцями,

– ¼ склянки кетчупу,

– ¼ склянки соєвого соусу,

– 2 – 3 столові ложки коричневого цукру, за бажанням,

– 1 столова ложка гочуджангу (паста чилі),

– 2 чайні ложки рисового оцту,

– 1 чайна ложка часникового порошку.



Інгредієнти для курки:



– 1,5 чайної ложки солі,

– 1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю

– 1 столова ложка тертого імбиру або 2 чайні ложки меленого імбиру,

– ½ склянки картопляного або кукурудзяного крохмалю,

– ½ чайної ложки розпушувача,

– 1,5 кілограма курячих крил і гомілок,

– олія для смаження,

– 2 столові ложки підсмаженого кунжуту,

– 2 цибулини, тонко нарізані, для прикраси.

Цікаво Як безпечно розморозити м'ясо: 6 способів

Спосіб приготування