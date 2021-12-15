Рецепт жареной курицы по-корейски: "остренькие" советы для приготовления

Жареная острая курица по-корейски – это идеальный выбор для перекуса под фильм или в компании друзей. Они идеально сочетаются с бокалом холодного пива и гарниром из маринованных огурцов.

Нужно время, чтобы создать фирменный хрустящий внешний вид корейской жареной курицы, но как только вы приступите к делу – все пойдет как по маслу. Особенно с отличным соусом и идеальными приправами.

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Три совета для приготовления

Приготовьте домашний соус : для удобства вы можете приобрести готовые сладкие, соленые, пикантные и острые соусы специально для жареной курицы в любом азиатском продуктовом магазине, но приготовление собственного соуса означает более высокий уровень специфичности по вашему вкусу.

: для удобства вы можете приобрести готовые сладкие, соленые, пикантные и острые соусы специально для жареной курицы в любом азиатском продуктовом магазине, но приготовление собственного соуса означает более высокий уровень специфичности по вашему вкусу. Подавайте с солеными огурцами со стороны : это обычная пара для корейской жареной курицы. Приготовьте собственноручно соленые огурцы в корейском стиле или нарежьте несколько солений из холодильника.

: это обычная пара для корейской жареной курицы. Приготовьте собственноручно соленые огурцы в корейском стиле или нарежьте несколько солений из холодильника. Используйте фритюрницу: чтобы использовать меньше растительного масла, смажьте кусочки курицы приправами и крахмалом и сбрызните их небольшим количеством кулинарного спрея. Жарьте курицу на воздухе при температуре 200 градусов Цельсия в течение 16 минут, листая и смазывая больше масла, если нужно. Обжарьте курицу до золотистой и хрустящей корочки, затем положите ее в маринад.

– 1 чайная ложка кунжутного масла,– 1 – 2 небольших сушеных чили, очищенных от плодоножек, семян и нарезанных кольцами,– ¼ стакана кетчупа,– ¼ стакана соевого соуса,– 2 – 3 столовые ложки коричневого сахара, по желанию,– 1 столовая ложка гочуджанга (паста чили),– 2 чайные ложки рисового уксуса,– 1 чайная ложка чесночного порошка.– 1,5 чайной ложки соли,– 1 чайная ложка свежемолотого черного перца– 1 столовая ложка тертого имбиря или 2 чайные ложки молотого имбиря,– ½ стакана картофельного или кукурузного крахмала,– ½ чайной ложки разрыхлителя,– 1,5 килограмма куриных крыльев и голеней,– масло для жарки,– 2 столовые ложки поджаренного кунжута,– 2 луковицы, тонко нарезанные, для украшения.

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Способ приготовления