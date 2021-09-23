Проект, инициированный мэрией столицы Италии, реализуют в рамках поддержки программы ЕС по созданию циклической экономики в инициативе "Европейский зеленый курс" (European Green Deal).
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Излишки и так выбрасывали
Обычно магазины и заведения общественного питания непроданные излишки в конце дня выбрасывают в мусорный контейнер.
В Италии за год 5,6 миллиона тонн пищи попадает на свалку, а это около 17% от общего количества потребленных продуктов в стране.
Кстати, в мире все популярнее становится так называемый фудсейвинг. А инициативы, связанные с ним, все чаще поддерживаются властью в разных странах или городах.
Что такое фудсейвинг?
Это создание безотходного производства пищи, когда в процессе приготовления вполне используются все продукты и ничего не выбрасывается.
Кроме того, из продуктов, которые могли бы стать органическими отходами, например могут делать компост для ферм.