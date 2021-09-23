Проект, инициированный мэрией столицы Италии, реализуют в рамках поддержки программы ЕС по созданию циклической экономики в инициативе "Европейский зеленый курс" (European Green Deal).

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Излишки и так выбрасывали

Обычно магазины и заведения общественного питания непроданные излишки в конце дня выбрасывают в мусорный контейнер.

В Италии за год 5,6 миллиона тонн пищи попадает на свалку, а это около 17% от общего количества потребленных продуктов в стране.

Кстати, в мире все популярнее становится так называемый фудсейвинг. А инициативы, связанные с ним, все чаще поддерживаются властью в разных странах или городах.