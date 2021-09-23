Проєкт, ініційований мерією столиці Італії, реалізують у межах підтримки програми ЄС зі створення циклічної економіки в ініціативі "Європейський зелений курс" (European Green Deal).
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Надлишки й так викидали
Зазвичай магазини та заклади громадського харчування непродані надлишки у кінці дня викидають у сміттєвий контейнер.
В Італії за рік 5,6 мільйона тонн їжі потрапляє на звалище, а це близько 17% від загальної кількості спожитих продуктів у країні.
До речі, у світі все популярнішим стає так званий фудсейвінг. А ініціативи, пов'язані з ним, все частіше підтримуються владою в різних країнах чи містах.
Що таке фудсейвінг?
Це створення безвідходного виробництва їжі, коли в процесі приготування цілком використовуються всі продукти і нічого не викидається.
Крім того, з продуктів, які могли б стати органічними відходами, наприклад можуть робити компост для ферм.