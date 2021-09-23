Проєкт, ініційований мерією столиці Італії, реалізують у межах підтримки програми ЄС зі створення циклічної економіки в ініціативі "Європейський зелений курс" (European Green Deal).

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Надлишки й так викидали

Зазвичай магазини та заклади громадського харчування непродані надлишки у кінці дня викидають у сміттєвий контейнер.

В Італії за рік 5,6 мільйона тонн їжі потрапляє на звалище, а це близько 17% від загальної кількості спожитих продуктів у країні.

До речі, у світі все популярнішим стає так званий фудсейвінг. А ініціативи, пов'язані з ним, все частіше підтримуються владою в різних країнах чи містах.