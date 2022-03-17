Для компании важно было сначала поддержать свои команды, чтобы вместе с работниками они могли волонтерить и помогать стране. Об этом сообщает 24 канал.

Заметьте "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует 5 лет: результаты работы

Что известно о помощи МакДональдз

На сегодняшний день компания выделила 5 миллионов долларов и создала фонд помощи работникам, получившим ранения в результате обстрелов. Работники получают выплату на лечение.

Кроме того, для оказания помощи работникам и гражданам Украины подключены почти все представительства компании в странах Европы. Особенно активно оказывают помощь беженцам офисы в Польше, Словакии и Чехии. Эта помощь включает как гуманитарные вопросы, так и устройство на работу в заведениях МакДональдз.

Из ресторанов, в которые был безопасен доступ, были переданы на гуманитарные нужды все продукты и кондименты. Всего на 16 марта было отдано более 58 тонн продукции. Работа по этому направлению продолжается.

Особую и выдающуюся роль во время войны играет благотворительная организация – Фундация Дом Рональда МакДональда. С первых дней Фонд начал поддерживать детские больницы, оказывая им финансовую и гуманитарную поддержку.

Кроме того, по состоянию на 16 марта:

Была оказана помощь 6 детским областным больницам на медикаменты и продукты для детей на сумму 410 000 гривен.

Передано 500 тысяч гривен в фонд "Вернись живым" на приобретение медикаментов и средств неотложной помощи.

в фонд "Вернись живым" на приобретение медикаментов и средств неотложной помощи. Через партнеров закуплено в Израиле 600 специальных аптечек на сумму 1 миллион гривен со всем необходимым для неотложной помощи.

со всем необходимым для неотложной помощи. Доставлено 900 литров питьевой воды в Тернополь и 500 литров для Киевской детской областной больницы Охматдет.

Передано 100 000 грн через Клуб Добродетелей на еду, лекарства и гигиенические средства для детей.

на еду, лекарства и гигиенические средства для детей. Доставлена ​​еда, вода и предметы первой необходимости для больниц на сумму более 100 000 гривен.

Закуплены и переданы 340 упаковок детского питания и 130 спальных мешков для жителей Харькова, которые находятся в бомбоубежищах.

Закуплено детское питание на сумму 250 000 гривен и передано в Красный крест.

и передано в Красный крест. Пять Семейных комнат в крупнейших областных детских больницах страны, которыми занимается Фонд, открыты для больных деток и для врачей, чтобы они могли отдохнуть.

Справка: Первое заведение было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. МакДональдз Украина входила в рейтинг крупнейших налогоплательщиков в стране. Сейчас из-за военных действий компания временно закрыла более 100 ресторанов в Украине. Кроме того, МакДональдз является партнером-основателем и крупнейшим корпоративным партнером благотворительной организации "Фундации Дом Рональда МакДональда" в Украине.