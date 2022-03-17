Для компанії важливо було спочатку підтримати свої команди, щоб потім разом з працівниками вони могли волонтерити й допомагати країні. Про це повідомляє 24 канал.
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Що відомо про допомогу МакДональдз
На сьогодні компанія виділила 5 мільйонів доларів і створила фонд допомоги працівникам, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Працівники отримують виплату на лікування.
Крім того, для надання допомоги як працівникам, так і громадянам України підключені майже всі представництва компанії у країнах Європи. Особливо активно надають допомогу біженцям офіси в Польщі, Словаччині та Чехії. Ця допомога включає як гуманітарні питання, так і влаштування на роботу у закладах МакДональдз.
З ресторанів, до яких був безпечний доступ, були передані на гуманітарні потреби всі продукти та кондименти. Загалом станом на 16 березня було віддано понад 58 тонн продукції. Робота за цим напрямком продовжується.
Особливу і визначну роль під час війни відіграє благодійна організація – Фундація Дім Рональда МакДональда. З перших днів Фундація почала підтримувати дитячі лікарні, надаючи їм фінансову та гуманітарну підтримку.
Окрім того, станом на 16 березня:
- Було здійснено допомогу 6 дитячим обласним лікарням на медикаменти та продукти для дітей на суму 410 000 гривень.
- Передано 500 тисяч гривень у фонд "Повернись живим" на придбання медикаментів і засобів невідкладної допомоги.
- Через партнерів закуплені в Ізраїлі 600 спеціальних аптечок на суму 1 мільйон гривень з усім необхідним для невідкладної допомоги.
- Доставлено 900 літрів питної води до Тернополя та 500 літрів для Київської дитячої обласної лікарні Охматдит.
- Передано 100 000 грн через Клуб Добродіїв на їжу, ліки та гігієнічні засоби для дітей.
- Доставлено їжу, воду та предмети першої необхідності для лікарень на суму більш як 100 000 гривень.
- Закуплено і передано 340 упаковок дитячого харчування та 130 спальних мішків для мешканців Харкова, які знаходяться у бомбосховищах.
- Закуплено дитяче харчування на суму 250 000 гривень та передано до Червоного хреста.
- П'ять Сімейних кімнат в найбільших обласних дитячих лікарнях країни, якими опікується Фундація, відкриті для хворих діток і для лікарів, щоб вони могли перепочити.