Для компанії важливо було спочатку підтримати свої команди, щоб потім разом з працівниками вони могли волонтерити й допомагати країні. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про допомогу МакДональдз

На сьогодні компанія виділила 5 мільйонів доларів і створила фонд допомоги працівникам, які отримали поранення внаслідок обстрілів. Працівники отримують виплату на лікування.

Крім того, для надання допомоги як працівникам, так і громадянам України підключені майже всі представництва компанії у країнах Європи. Особливо активно надають допомогу біженцям офіси в Польщі, Словаччині та Чехії. Ця допомога включає як гуманітарні питання, так і влаштування на роботу у закладах МакДональдз.

З ресторанів, до яких був безпечний доступ, були передані на гуманітарні потреби всі продукти та кондименти. Загалом станом на 16 березня було віддано понад 58 тонн продукції. Робота за цим напрямком продовжується.

Особливу і визначну роль під час війни відіграє благодійна організація – Фундація Дім Рональда МакДональда. З перших днів Фундація почала підтримувати дитячі лікарні, надаючи їм фінансову та гуманітарну підтримку.

Окрім того, станом на 16 березня:

Було здійснено допомогу 6 дитячим обласним лікарням на медикаменти та продукти для дітей на суму 410 000 гривень.

Передано 500 тисяч гривень у фонд "Повернись живим" на придбання медикаментів і засобів невідкладної допомоги.

у фонд "Повернись живим" на придбання медикаментів і засобів невідкладної допомоги. Через партнерів закуплені в Ізраїлі 600 спеціальних аптечок на суму 1 мільйон гривень з усім необхідним для невідкладної допомоги.

з усім необхідним для невідкладної допомоги. Доставлено 900 літрів питної води до Тернополя та 500 літрів для Київської дитячої обласної лікарні Охматдит.

Передано 100 000 грн через Клуб Добродіїв на їжу, ліки та гігієнічні засоби для дітей.

на їжу, ліки та гігієнічні засоби для дітей. Доставлено їжу, воду та предмети першої необхідності для лікарень на суму більш як 100 000 гривень.

Закуплено і передано 340 упаковок дитячого харчування та 130 спальних мішків для мешканців Харкова, які знаходяться у бомбосховищах.

Закуплено дитяче харчування на суму 250 000 гривень та передано до Червоного хреста.

та передано до Червоного хреста. П'ять Сімейних кімнат в найбільших обласних дитячих лікарнях країни, якими опікується Фундація, відкриті для хворих діток і для лікарів, щоб вони могли перепочити.

Довідка: Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві. МакДональдз Україна входила до рейтингу найбільших платників податків в країні. Наразі через воєнні дії компанія тимчасово зачинила понад 100 ресторанів в Україні. Крім того, МакДональдз є партнером-засновником і найбільшим корпоративним партнером благодійної організації "Фундації Дім Рональда МакДональда" в Україні.