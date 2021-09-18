Средства распределили между тремя детьми. Им передали 5 750 000 гривен, 17 000 000 гривен и 100 000 гривен.

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Кому передали средства

Егор

Семья перечислила 17 миллионов гривен Егору Кудрявском из Броваров. Удалось собрать нужную сумму.

Почему Егор? Потому что сбор Егорка имел самый высокий процент на время, когда мы вернулись домой, от суммы, которую им выставила клиника (со скидкой). И сегодня на их странице мы видим слова, которые они ждали целых 11 месяцев: "Сбор закрыто!",

– написала в соцсети Надежда Борис.

Максим

Еще 5 миллионов 750 тысяч гривен получил Максим Антонишин. На этот момент семье не хватает 33 миллиона гривен, чтобы приобрести укол. Более того, инъекцию надо сделать до того, как мальчику исполнится 2 года – до конца октября. Иначе лечение будет неэффективным.

"Максим принимает сироп от швейцарской фармацевтической фирмы Roche. Эти лекарства переданы в качестве гуманитарной помощи. Он должен пить этот сироп каждый день в одно и то же час до конца своей жизни. Но эффективность есть – он начал переворачиваться на животик, а раньше этого не мог сделать", – рассказывает Юлия.

Оливия

Шестимесячной девочке Оливии также диагностировали СМА. Ей передали 100 000 гривен. Перевод поступил после закрытия сбора средств.