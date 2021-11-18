Оказывается, это культовый ресторан, завоевавший любовь поклонников по всему миру. Но это заведение – особенное. Здесь гости могут насладиться уютным вечером у камина, а в меню представлены не только классические позиции, но и роллы с лобстером.

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Заведение внутри / Фото McDonald's

Кроме того, внутри есть деревянная мебель, индустриальные светильники, подсвечники и символика тех времен. К примеру, изображение ретро-автомобиля Ford на стене.

Заведение внутри / Фото McDonald's

О ресторане

Известно, что сначала дом в штате Мэн принадлежал купцу Уильяму Гору. Человек приобрел его в 1850 году. Здание сочетает стиль греческого возрождения и итальянскую архитектуру.

Экстерьер здания / Фото McDonald's

В 1980 году McDonald's подал заявку на открытие заведения в городе, однако встретил волну критики со стороны здешних жителей. В конце концов, сторонам удалось найти компромисс. Компания предложила разместить ресторан в доме, сохранив внешний вид и интерьер.

Пожалуй, мы еще никогда такого не делали с точки зрения дизайна, количества времени и усилий,

– рассказал представитель McDonald's Стивен Лерой New York Times.

Вход в заведение / Фото McDonald's

Главная цель заключалась в том, чтобы сделать заведение совместимым с местностью, историей и сообществом. Уже в 1984 году открылся знаменитый ресторан. Место сразу стало сверхпопулярным, хотя некоторые люди даже не подозревали, что это McDonald's.