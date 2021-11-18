Виявляється, це культовий ресторан, який завоював любов прихильників по всьому світу. Але цей заклад – особливий. Тут гості можуть насолодитися затишним вечором біля каміна, а у меню представлені не лише класичні позиції, а й роли з лобстером.

Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Заклад всередині / Фото McDonald's

Крім того, всередині є дерев'яні меблі, індустріальні світильники, підсвічники та символіка тих часів. До прикладу, зображення ретро-автівки Ford на стіні.

Заклад всередині / Фото McDonald's

Про ресторан

Відомо, що спершу будинок у штаті Мен належав купцю Вільяму Гору. Чоловік придбав його у 1850 році. Будівля поєднує в собі стиль грецького відродження та італійську архітектуру.

Екстер'єр будівлі / Фото McDonald's

У 1980 році McDonald's подав заявку на відкриття закладу у місті, однак зустрів шквал критики з боку тутешніх жителів. Врешті решт, сторонам вдалося знайти компроміс. Компанія запропонувала розмістити ресторан у будинку, зберігши зовнішній вигляд та інтер'єр.

Мабуть, ми ще ніколи такого не робили з точки зору дизайну, кількості часу та зусиль,

– розповів представник McDonald's Стівен Лерой New York Times.

Вхід у заклад / Фото McDonald's

Головна мета полягала у тому, щоб зробити заклад сумісним із місцевістю, історією та спільнотою. Вже у 1984 році відкрився легендарний ресторан. Місце одразу стало надпопулярним, хоча деякі люди навіть не підозрювали, що це McDonald's.