Самые невероятные леса в мире: фотоподборка

Вряд ли, в мире есть лучший способ расслабиться и отдохнуть, чем остаться один на один с природой где-нибудь в лесу. Леса на нашей планете есть повсюду – от национальных парков Северной Америки до удаленного острова близ Йемена. Но некоторые из них настолько фантастические, что и трудно поверить, что они настоящие.

Независимо от того, что вы ищете – вдохновение для небольшого путешествия или вам нужно виртуальное бегство – эти кадры тысячелетних секвой, густого зеленого бамбука и сосен, окруженных коврами из колокольчиков, должны увлечь вас. Представляем 13 самых красивых лесов в мире.

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Бамбуковая роща Арашияма, Киото, Япония

В бесконечных высотах этой бамбуковой рощи в окрестностях Киото удовольствия выходят за пределы визуальной сферы. Если закрыть глаза, отключить других туристов и послушать ветер – скрип деревьев, шелест листьев – вы почувствуете настоящую красоту этого места.

В 1996 году местное министерство окружающей среды даже включило Арашияму в список 100 лучших звуковых ландшафтов Японии.



Бамбуковая роща Арашияма / Фото Getty Images

Шварцвальд, Германия

Через юго-западную Германию простирается Шварцвальд – знаменитый черный лес. Это лесистый горный массив, известный своей густой 160-километровой полосой сосен, живописными деревнями, природными термальными курортами и, верите или нет, изобретением часов с кукушкой.

Но эта местность не просто выглядит как сцена из сборника рассказов – легенда говорит, что братья Гримм черпали вдохновение из лесистой местности своей родной страны для создания сказок, таких как "Гензель и Гретель" и "Рапунцель".



Знаменитый черный лес Шварцвальда в Германии / Фото Getty Images

Лес Отзаррета, Страна Басков, Испания

Природный парк Горбеа в Стране Басков – это заповедная территория с видами на горы, пешеходными тропами, водопадами и пещерами. Но загадочный лес Отзаррета в парке привлек внимание многих фотографов с его моховыми поверхностями и древними деревьями.



Сказочный лес Отзаррета / Фото Alamy

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Леса Амазонки, Бразилия

Охватывая примерно 40% территории Южной Америки, включая части Бразилии, Перу и Колумбии, Амазонка является крупнейшим тропическим лесом на Земле, где обитает более 40 000 видов растений и 1 300 видов птиц.

Не забудьте посетить извилистые реки и разнообразную дикую природу, пока можете – изменение климата с каждым днем все больше уничтожает эту среду.



Леса Амазонки в Южной Америке / Фото Getty Images

Олимпийский национальный лес, штат Вашингтон, США

Лишь в 100 километрах к западу от Сиэтла расположен Олимпийский национальный лес, включающий лесные, прибрежные и горные экосистемы, раскинувшиеся на площади более полумиллиона акров.

В самом лесу посетители могут побывать на ледниковом озере Кино, попрыгать по пешеходной тропе к горе Эллинор или полюбоваться массивными пихтами Сетка, которые могут вырастать почти до 100 метров в высоту.



Олимпийский национальный лес в США / Фото Getty Images

Тропический лес Борнео (Калимантан)

Третий по величине остров в мире, после Гренландии и Новой Гвинеи, весь Борнео окутан густыми тропическими лесами. Впрочем, по оценкам, 30% леса было уничтожено с тех пор, как несколько десятилетий назад начали вырубку и добычу пальмового масла.

В настоящее время природоохранники работают над защитой пышных территорий острова Юго-Восточной Азии, частями которого владеют Индонезия, Малайзия и независимое государство Бруней.

По оценкам, лес в возрасте 130 миллионов лет не только вдвое старше Амазонки, но и в целом самый старый тропический лес в мире.



Тропический лес в низовьях Калимантана / Фото Alamy

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Валле-де-Кокора, Колумбия

Если вам было интересно, где найти самые высокие в мире пальмы, вам не нужно искать дальше. Расположенные в колумбийской долине Кокора, примерно в семи часах езды к западу от Боготы, эти гибкие деревья выглядят еще более невероятными на фоне туманных зеленых холмов и скалистых гор.



Лес Валле-де-Кокора в Колумбии / Фото Getty Images

Большой медвежий тропический лес, Канада

Приблизительно размером с Ирландию, Большой медвежий тропический лес является одним из наиболее биологически разнообразных мест на планете. Этот лес является домом для сотен видов животных, в том числе редких волков и китов.

И с его разбросами фьордов, водопадов, массивных кедровых деревьев и гранитных скал высотой в 1 200 метров это, пожалуй, одно из красивейших мест в стране.



Большой медвежий тропический лес в Канаде / Фото Alamy

Кровавый лес дракона, Сокотра, Йемен

Расположенный примерно в 350 километрах от юго-восточного побережья материковой части Йемена, прекрасный лес Сокотры выглядит так, будто его перенесли на Землю с другой планеты.

Пожалуй, ничто лучше не передает это чувство инакшества, чем население острова деревьями драконовой крови с их НЛО-подобными верхушками и жутким алым соком.



Кровавый лес дракона на Сокотре / Фото Getty Images

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Непроходимый лес Бвинди, Уганда

В национальном парке Бвинди в Уганде, который неофициально называют "Непроходимым лесом", пышные бамбуковые рощи граничат с папоротником и виноградными лозами. Это один из самых биологически разнообразных районов на планете.

Кроме наибольшего ассортимента видов деревьев в Восточной Африке с более чем 200 разнообразными сортами и более 350 видами птиц, этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО также является домом для слонов, полосатых шакалов и более половины мировой популяции горной гориллы, которая находится под угрозой исчезновения.



Непроходимый лес в Уганде / Фото Getty Images

Лис Халлербос, Бельгия

Этот буковый лес в Бельгии – настоящая сказка, которая оживает весной. В частности, с середины апреля до начала мая – когда тысячи колокольчиков покрывают лесную подстилку. Чтобы добраться туда, достаточно сесть на поезд из Брюсселя. Но ехать нужно с самого утра, ведь это зрелище, безусловно, привлекает толпы туристов.



Сказочный лес Халлербос / Фото Getty Images

Государственный парк Гумбольд-Редвудс, Калифорния, США

Стоять посреди Калифорнийского государственного парка Гумбольдт-Редвудс, примерно в четырех часах езды к северу от Сан-Франциско, является невероятным опытом. Особенно если представить время его существования, когда смотришь на 100-метровых великанов, которым по 2 тысячи лет.



Громадные секвойи парка Гумбольдт-Редвудс / Фото Getty Images

Облачный лес Монтеверде, Коста-Рика

Коста-Рика известна своим биоразнообразием, и один только заповедник Монтеверде Облачный лес является хорошим доказательством. Рептилии, перелетные птицы и летучие мыши, а также наибольшее разнообразие орхидей в мире заполняют этот регион площадью почти 26 тысяч акров к северо-западу от столицы Сан-Хосе.

Лес Монтеверде в Коста-Рике / Фото Getty Images