Незалежно від того, що ви шукаєте – натхнення для невеликої подорожі чи вам потрібна віртуальна втеча – ці кадри тисячолітніх секвой, густого зеленого бамбука та сосен, оточених килимами з дзвіночків, повинні захопити вас. Представляємо 13 найкрасивіших лісів у світі.

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Бамбуковий гай Арашіяма, Кіото, Японія

У нескінченних висотах цього бамбукового гаю на околицях Кіото задоволення виходять за межі візуальної сфери. Якщо заплющити очі, відключити інших туристів і послухати вітер – скрип дерев, шелест листя – ви відчуєте справжню красу цього місця.

У 1996 році місцеве міністерство навколишнього середовища навіть включило Арашіяму до списку 100 найкращих звукових ландшафтів Японії.



Бамбуковий гай Арашіяма / Фото Getty Images

Шварцвальд, Німеччина

Через південно-західну Німеччину простягається Шварцвальд – знаменитий чорний ліс. Це лісистий гірський масив, відомий своєю густою 160-кілометровою смугою сосен, мальовничими селами, природними термальними курортами і, вірите чи ні, винаходом годинника з зозулею.

Та ця місцевість не просто виглядає як сцена зі збірки оповідань – легенда каже, що брати Грімм черпали натхнення з лісистої місцевості своєї рідної країни для створення казок, таких як "Гензель і Гретель" та "Рапунцель".



Знаменитий чорний ліс Шварцвальд у Німеччині / Фото Getty Images

Ліс Отзаррета, Країна Басків, Іспанія

Природний парк Горбеа в Країні Басків – це заповідна територія з краєвидами на гори, пішохідними стежками, водоспадами та печерами. Та саме загадковий ліс Отзаррета в парку привернув увагу багатьох фотографів з його моховими поверхнями та стародавніми деревами.



Казковий ліс Отзаррета / Фото Alamy

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Ліси Амазонки, Бразилія

Охоплюючи приблизно 40% території Південної Америки, включно з частинами Бразилії, Перу та Колумбії, Амазонка є найбільшим тропічним лісом на Землі, де мешкає понад 40 000 видів рослин і 1 300 видів птахів.

Не забудьте відвідати звивисті річки та різноманітну дику природу, поки можете — зміна клімату з кожним днем все більше знищує це середовище.



Ліси Амазонки в Південній Америці / Фото Getty Images

Олімпійський національний ліс, штат Вашингтон, США

Лише за 100 кілометрів на захід від Сіетла розташований Олімпійський національний ліс, який включає лісові, прибережні та гірські екосистеми, що розкинулися на площі понад півмільйона акрів.

У самому лісі відвідувачі можуть побувати на льодовиковому озері Кіно, пострибати по пішохідній стежці до гори Еллінор або помилуватися масивними смереками Сітка, які можуть виростати майже до 100 метрів у висоту.



Олімпійський національний ліс у США / Фото Getty Images

Тропічний ліс Борнео (Калімантан)

Третій за величиною острів у світі, після Ґренландії та Нової Гвінеї, весь Борнео оповитий густими тропічними лісами. Втім, за оцінками, 30% лісу було знищено відтоді, як кілька десятиліть тому почали вирубку лісу та видобуток пальмової олії.

Зараз природоохоронці працюють над захистом пишних територій острова Південно-Східної Азії, частинами якого володіють Індонезія, Малайзія та незалежна держава Бруней.

За оцінками, ліс віком 130 мільйонів років не тільки вдвічі старіший за Амазонку, а й загалом найстаріший тропічний ліс у світі.



Тропічний ліс у низинах Калімантану / Фото Alamy

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Валле-де-Кокора, Колумбія

Якщо вам було цікаво, де знайти найвищі в світі пальми, вам не потрібно шукати далі. Розташовані в колумбійській долині Кокора, приблизно за сім годин їзди на захід від Боготи, ці гнучкі дерева виглядають ще більш неймовірними на фоні туманних зелених пагорбів і скелястих гір.



Ліс Валле-де-Кокора в Колумбії / Фото Getty Images

Великий ведмежий тропічний ліс, Канада

Приблизно розміром з Ірландію, Великий ведмежий тропічний ліс є одним з найбільш біологічно різноманітних місць на планеті. Цей ліс є домом для сотень видів тварин, зокрема рідкісних вовків і китів.

І з його розкидами фіордів, водоспадів, масивних кедрових дерев і гранітних скель висотою в 1 200 метрів це, мабуть, одне з найкрасивіших місць у країні.



Великий ведмежий тропічний ліс у Канаді / Фото Alamy

Кривавий ліс дракона, Сокотра, Ємен

Розташований приблизно за 350 кілометрів від південно-східного узбережжя материкової частини Ємену, прекрасний ліс Сокотри виглядає так, ніби його перенесли на Землю з іншої планети.

Мабуть, ніщо краще не передає це відчуття іншості, ніж населення острова деревами драконової крові з їхніми НЛО-подібними верхівками та моторошним яскраво-червоним соком.



Кривавий ліс дракона на Сокотрі / Фото Getty Images

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Непрохідний ліс Бвінді, Уганда

У національному парку Бвінді в Уганді, який неофіційно називають "Непрохідним лісом", пишні бамбукові гаї межують з папороттю та виноградними лозами. Це одне з найбільш біологічно різноманітних районів на планеті.

Окрім найбільшого асортименту видів дерев у Східній Африці з понад 200 різноманітними сортами та понад 350 видами птахів, цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО також є домом для слонів, смугастих шакалів та понад половини світової популяції гірської горили, яка перебуває під загрозою зникнення.



Непрохідний ліс в Уганді / Фото Getty Images

Ліс Халлербос, Бельгія

Цей буковий ліс у Бельгії – це справжня казка, яка оживає навесні. Зокрема, з середини квітня до початку травня – коли тисячі дзвіночків вкривають лісову підстилку. Щоб дістатися туди, достатньо сісти на потяг з Брюсселя. Та їхати потрібно з самого ранку, адже це видовище, безумовно, привертає натовпи туристів.



Казковий ліс Халлербос / Фото Getty Images

Державний парк Гумбольд-Редвудс, Каліфорнія, США

Стояти посеред Каліфорнійського державного парку Гумбольдт-Редвудс, приблизно за чотири години їзди на північ від Сан-Франциско, є неймовірним досвідом. Особливо якщо уявити час його існування, коли дивишся на майже 100-метрових велетнів, яким по 2 тисячі років.



Велетенські секвої парку Гумбольдт-Редвудс / Фото Getty Images

Хмарний ліс Монтеверде, Коста-Рика

Коста-Ріка відома своїм біорізноманіттям, і один лише заповідник Монтеверде Хмарний ліс є гарним доказом. Рептилії, перелітні птахи та кажани, а також найбільша різноманітність орхідей у світі заповнюють цей регіон площею майже 26 тисяч акрів на північний захід від столиці Сан-Хосе.



Ліс Монтеверде в Коста-Риці / Фото Getty Images