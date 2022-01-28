Сюда свозят предметы одежды из США, Европы и Азии. Несомненно, они представляют огромную угрозу для окружающей среды.

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Что известно

В пустыню вещи попадают через морской порт Икике для перепродажи в Чили и другие страны Латинской Америки. Однако непроданная одежда оказывается на свалке, а это 60% от общего количества (59 000 тонн). Общеизвестно, что ткани могут разлагаться до 200 лет, ведь они в основном синтетические и обработанные химическими красителями.

Обратите внимание! По данным ООН, индустрия моды ежегодно производит больше выбросов углекислого газа, чем все международные рейсы и морские перевозки вместе.

Однако активисты решили бороться с экокатастрофой. Они собирают выброшенную одежду и дают ей новую жизнь. Так, компания Ecocitex производит из старых вещей пряжу и шерстяные шапки. Кроме того, одежду жертвуют мигрантам и бездомным. В свою очередь, EcoFibra измельчает одежду и использует полученное сырье для изготовления тепло- и звукоизоляционных панелей, которые пригодны к переработке.