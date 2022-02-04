Об этом футболист рассказал в подкасте Рути Роджерс River Cafe Table 4. Так, Виктория предпочитает несколько простых продуктов.

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Залог идеальной внешности

Красотой, молодостью и стройностью бывшей участницы Spice Girls восхищаются миллионы. Виктория Бекхэм является безоговорочной иконой стиля, которая не только создает изысканную одежду, но и демонстрирует, как молодо может выглядеть женщина в возрасте 47 лет. Оказывается, залогом эталонного вида дизайнера является строгое питание.

С тех пор, как я встретил Викторию, она ест только жареную рыбу и тушеные овощи, и очень редко отклоняется от этого,

– сказал Дэвид.

Ранее в интервью The Edit Виктория поделилась, что по совету дерматолога стала постоянно употреблять лосось, чтобы побороть акне. Такое питание действительно помогло ей сделать кожу чистой и здоровой.

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