Она учила людей быть дружественными к окружающей среде. Ведь его состояние – это результат человеческой деятельности.

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5 уроков от Фиби

Овощи – это жизнь

Фиби была единственной вегетарианкой в ​​компании и уверенно заявляла, что не употребляет "пищу с лицом". Об этом знали все, так что заказывая стейки для компании Моника выбрала для подруги баклажан. Фиби даже проводила с детьми "разъяснительно-поющие" беседы о том, как делаются гамбургеры. "О, корова на лугу мычит, потом фермер бьет ее по голове и перемалывает, и вот как мы получаем гамбургеры", – напевала она.

Следует заметить, что девушка также была против молочных продуктов. Тогда веганство было малопопулярно, однако Фиби была на шаг впереди.

Купить б/у

Чрезмерное потребление было и является одной из наиболее значимых экологических проблем. Напомним, что индустрия моды является мощным производителем парниковых газов. Фиби ненавидела вещи массового производства и хотела владеть мебелью, которая имеет историю. Она даже купила пару обуви на Ebay, ведь думала, что эта вещь принадлежала певице Шанай Твейн. Как бы там ни было, она имела хорошие намерения.

Поддержите малый и независимый бизнес

Эта женщина ненавидела сетевые сертификаты. Фиби была убеждена, что поддержка малого бизнеса – это верный путь. Поэтому она призывала искать местные магазины, избегать доставляемых издалека покупок и проверять экологичность компании, ведь все это может помочь уменьшить наш углеродный след.

Берегите природу

Фиби невмоготу было терпеть, когда увядали цветы. Кроме того, она не воспринимала продажи рождественских елок. "Это невинные деревья, срубленные в расцвете сил. Их трупы гротескно одеты в мишуру и мерцающие огни", – считала она. Более того, однажды экоактивистка увидела, как женщина потушила окурок об дерево. Она потребовала извинений перед беззащитным растением или ареста.

Забота о животных

Фиби заботилась обо всех живых существах – без исключения. В частности, она:

кормила крыс, предоставляла им жилье и даже брала их на день рождения Рэйчел, чтобы они не оставались наедине;

выступала против охоты;

не одобряла кожаные кресла Джоуи и Чендлера, ведь не понимала, почему убивают коров, чтобы кто-нибудь мог "смотреть телевизор с поднятыми ногами";

посвятила культовую песню Smelly Cat пахнущему бездомному коту.

Резюмируя, много лет назад Фиби продемонстрировала, что вопросы устойчивого развития и заботы о планете крайне важны. Сегодня они становятся все более актуальными, потому что наше будущее – в наших руках.