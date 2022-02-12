Вона вчила людей бути дружніми до навколишнього середовища. Адже його стан – це результат людської діяльності.

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5 уроків від Фібі

Овочі – це життя

Фібі була єдиною вегетаріанкою у компанії й впевнено заявляла, що не споживає "їжу з обличчям". Про це знали усі, тож, замовляючи стейки для компанії, Моніка обрала для подруги баклажан. Фібі навіть проводила з дітьми "роз'яснювально-співочі" бесіди про те, як робляться гамбургери. "О, корова на лузі мукає, потім фермер б'є її по голові й перемелює, і ось як ми отримуємо гамбургери", – наспівувала вона.

Варто зауважити, що дівчина також була проти молочних продуктів. Тоді веганство було малопопулярним, однак Фібі була на крок попереду.

Купити б/в

Надмірне споживацтво було і є однією з найвагоміших екологічних проблем. Нагадаємо, що індустрія моди є потужним виробником парникових газів. Фібі ненавиділа речі масового виробництва і хотіла володіти меблями, які мають історію. Вона навіть купила пару взуття на Ebay, адже думала, що ця річ належала співачці Шанай Твейн. Хай там що, вона мала хороші наміри.

Підтримайте малий та незалежний бізнес

Ця жінка ненавиділа мережеві сертифікати. Фібі була переконана, що підтримка малого бізнесу – це правильний шлях. Відтак вона закликала шукати місцеві магазини, уникати покупок, які доставляються здалеку, та перевіряти екологічність компанії, адже усе це може допомогти зменшити наш вуглецевий слід.

Бережіть природу

Фібі несила було терпіти, коли в'яли квіти. Крім того, вона не сприймала продаж різдвяних ялинок. "Це невинні дерева, зрубані в розквіті сил. Їхні трупи гротескно одягнені в мішуру та мерехтливі вогні", – вважала вона. Ба більше, одного разу екоактивістка побачила, як жінка загасила недопалок об дерево. Вона вимагала вибачень перед беззахисною рослиною або ж арешту.

Турбота про тварин

Фібі дбала про усі живі істоти – без винятку. Зокрема, вона:

годувала щурів, надавала їм житло та навіть брати їх на день народження Рейчел, аби вони не залишилися наодинці;

виступала проти полювання;

не схвалювала шкіряні крісла Джоуї та Чендлера, адже не розуміла, чому вбивають корів, аби хтось міг "дивитися телевізор із піднятими ногами";

присвятила культову пісню Smelly Cat безхатньому котові, який пахне.

Резюмуючи, багато років тому Фібі продемонструвала, що питання сталого розвитку й турботи про планету є вкрай важливими. Сьогодні вони стають все більш актуальними, адже наше майбутнє – у наших руках.