Благотворительную миссию будут нести люди, организации, медиа, государственные структуры, учебные заведения и бизнес. Список инициатив, которые будут проходить в Украине, можно посмотреть на "Карте добра".

Важно С добром в сердце: как украинцы поддерживали благотворительную акцию "Ладошка счастья" от МакДональдс

Ищи организации, чьи акции тебе нравятся и связывайся с ними,

– призывают организаторы.

О проекте

"Щедрый Вторник" – международное благотворительное движение, являющееся частью всемирного Giving Tuesday. Проходит уже 9-й год подряд. Акция популяризирует культуру благотворительности среди широких масс. В этот день миллионы людей объединяются ради общей цели – творить добро.

Каждый желающий может приобщиться и улучшить чью-то жизнь. И речь идет не только о финансовом участии. Вы можете поделиться своим временем, информацией или талантом.

Отдать вещи на благотворительность, помочь нуждающимся соседям, ответственно относиться к окружающей среде – каждое из этих добрых дел является частицей большой цели. Сделать мир лучше – очень легко, если усилия приложит каждый член общества. Ведь начинать нужно с себя, не правда ли?