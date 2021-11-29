Благодійну місію нестимуть люди, організації, медіа, державні структури, навчальні заклади та бізнес. Перелік ініціатив, які відбуватимуться в Україні, можна переглянути на "Мапі добра".

Важливо З добром у серці: як українці підтримували благодійну акцію "Долонька щастя" від МакДональдз

Шукай організації, чиї акції тобі подобаються та зв'язуйся з ними,

– закликають організатори.

Про проєкт

"Щедрий Вівторок" – міжнародний благодійний рух, який є частиною всесвітнього Giving Tuesday. Відбувається вже 9-й рік поспіль. Акція популяризує культуру благодійності серед широкого загалу. У цей день мільйони людей об'єднуються заради спільної мети – творити добро.

Кожен охочий може долучитися і покращити чиєсь життя. І йдеться не лише про фінансову участь. Ви можете поділитися своїм часом, інформацією або талантом.

Віддати речі на благодійність, допомогти сусідами, які цього потребують, відповідально ставитися до навколишнього середовища – кожна з цих добрих справ є частинкою великої мети. Зробити світ кращим – дуже легко, якщо зусиль докладе кожен член суспільства. Адже починати потрібно з себе, чи не так?