"Щедрый Вторник": как приобщиться ко дню добрых дел

Уже завтра, 30 ноября, стартует ежегодная благотворительная инициатива "Щедрый вторник". Это отличный шанс поддержать тех, кому это на самом деле нужно!

Благотворительную миссию будут нести люди, организации, медиа, государственные структуры, учебные заведения и бизнес. Список инициатив, которые будут проходить в Украине, можно посмотреть на "Карте добра".

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Ищи организации, чьи акции тебе нравятся и связывайся с ними,

– призывают организаторы.

О проекте

"Щедрый Вторник" – международное благотворительное движение, являющееся частью всемирного Giving Tuesday. Проходит уже 9-й год подряд. Акция популяризирует культуру благотворительности среди широких масс. В этот день миллионы людей объединяются ради общей цели – творить добро.

Каждый желающий может приобщиться и улучшить чью-то жизнь. И речь идет не только о финансовом участии. Вы можете поделиться своим временем, информацией или талантом.

Отдать вещи на благотворительность, помочь нуждающимся соседям, ответственно относиться к окружающей среде – каждое из этих добрых дел является частицей большой цели. Сделать мир лучше – очень легко, если усилия приложит каждый член общества. Ведь начинать нужно с себя, не правда ли?