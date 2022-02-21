Обустройство современной системы стало возможным при поддержке ОО "Экологическое движение Черкащины". Благодаря проекту "Чистая вода" учащиеся будут потреблять качественную питьевую воду.

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Система очистки воды / Фото фейсбук ОО "Экологическое движение Черкащины"

Что известно

Такая инициатива внедряется уже в третий раз. Она будет мотивировать местные власти, бизнес и экоактивистов приобщаться к решению насущной проблемы. В скором времени установки появятся и в других школах общины.

Отмечают, что правильность выполненных работ и качество очищенной воды проверили специалисты. Родители могут быть уверены в том, что их дети будут потреблять безопасный продукт.

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#Чистая_вода #Чигиринщина

Современная система очистки воды в Чигиринской школе №2 удачно установлена ​​и используется по назначению.

Руководитель ОО "Экологическое Движение Черкащины" Вадим Лешенко с командой сегодня проверили качество выполненных работ и отведали очищенную воду.

Заместитель директора школы по учебной работе Светлана Головко с благодарностью отзывается о нашем проекте "Чистая вода", ведь благодаря ему решили проблему с питьевой водой в заведении.

Алексей Постригань, отец одного из школьников, говорит, что теперь он уверен в хорошем качестве воды, которую пьет его ребенок в школе. Ведь от этого зависит детское здоровье. К слову, в Чигиринской школе №2 учится около 600 учащихся.

Приятно, что нашей инициативой заинтересовалась местная власть – открытие проекта посетил Виктор Харченко, городской голова Чигиринской ОТГ. Поблагодарил за начинание и сообщил приятную новость – при их содействии аналогичные установки для очистки воды в скором времени будут установлены и в других школах общества.

Именно такой фидбек мы и ожидаем, реализуя показательные проекты в общинах. Чтобы наш пример стимулировал местные власти, бизнес, активистов обратить внимание на качество питьевой воды в школах и садах. А ведь вместе мы можем больше!

Чигиринская школа №2 – третья школа, где реализован проект "Чистая вода". "С нуля" мы устанавливаем систему очищения воды только в одном заведении общины. Тем самым даем старт хорошему начинанию и запускаем каскад аналогичных проектов в регионе.