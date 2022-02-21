Облаштування сучасної системи стало можливим за підтримки ГО "Екологічний Рух Черкащини". Завдяки проєкту "Чиста вода" учні споживатимуть якісну питну воду.

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Система очищення води / Фото фейсбук ГО "Екологічний рух Черкащини"

Що відомо

Така ініціатива впроваджується вже утретє. Вона мотивуватиме місцеву владу, бізнес та екоактивістів долучатися до вирішення нагальної проблеми. Незабаром установки з'являться й в інших школах громади.

Зауважують, що правильність виконаних робіт та якість очищеної води перевірили фахівці. Відтак, батьки можуть бути впевнені у тому, що їхні діти споживатимуть безпечний продукт.

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#Чиста_вода #Чигиринщина

Сучасна система з очищення води в Чигиринській школі №2 вдало установлена та використовується за призначенням.

Керівник ГО "Екологічний Рух Черкащини" Вадим Льошенко з командою сьогодні перевірили якість виконаних робіт та скуштували очищену воду.

Заступник директора школи з навчальної роботи Світлана Головко з вдячністю відгукується про наш проєкт "Чиста вода", адже завдяки йому вирішили проблему з питною водою у закладі.

Олексій Постригань, батько одного зі школярів, каже, що відтепер він упевнений в хорошій якості води, яку п'є його дитина у школі. Адже від цього залежить дитяче здоров'я. До слова, у Чигиринській школі №2 навчається близько 600 учнів.

Приємно, що нашою ініціативою зацікавилася місцева влада – на відкриття проєкту завітав Віктор Харченко, міський голова Чигиринської ОТГ. Подякував за починання та повідомив приємну новину – за їхнього сприяння аналогічні установки для очищення води незабаром будуть встановлені і в інших школах громади.

Саме на такий фідбек ми і очікуємо, реалізуючи показові проєкти в громадах. Щоб наш приклад стимулював місцеву владу, бізнес, активістів звернути увагу на якість питної води у школах та садочках. Адже разом ми можемо більше!

Чигиринська школа №2 – третя школа, де реалізовано проєкт "Чиста вода". "З нуля" ми встановлюємо систему очищення води лише в одному закладі громади. Тим самим даємо старт доброму починанню і запускаємо каскад аналогічних проєктів в регіоні.