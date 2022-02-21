В школе Черкасской области установили систему очистки воды

В одной из школ Черкасской области установили систему очистки воды. Такое улучшение крайне важно для здоровья детей.

Обустройство современной системы стало возможным при поддержке ОО "Экологическое движение Черкащины". Благодаря проекту "Чистая вода" учащиеся будут потреблять качественную питьевую воду.

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Система очистки воды / Фото фейсбук ОО "Экологическое движение Черкащины"

Что известно

Такая инициатива внедряется уже в третий раз. Она будет мотивировать местные власти, бизнес и экоактивистов приобщаться к решению насущной проблемы. В скором времени установки появятся и в других школах общины.

Отмечают, что правильность выполненных работ и качество очищенной воды проверили специалисты. Родители могут быть уверены в том, что их дети будут потреблять безопасный продукт.

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#Чистая_вода #Чигиринщина

Современная система очистки воды в Чигиринской школе №2 удачно установлена ​​и используется по назначению.

Руководитель ОО "Экологическое Движение Черкащины" Вадим Лешенко с командой сегодня проверили качество выполненных работ и отведали очищенную воду.

Заместитель директора школы по учебной работе Светлана Головко с благодарностью отзывается о нашем проекте "Чистая вода", ведь благодаря ему решили проблему с питьевой водой в заведении.

Алексей Постригань, отец одного из школьников, говорит, что теперь он уверен в хорошем качестве воды, которую пьет его ребенок в школе. Ведь от этого зависит детское здоровье. К слову, в Чигиринской школе №2 учится около 600 учащихся.

Приятно, что нашей инициативой заинтересовалась местная власть – открытие проекта посетил Виктор Харченко, городской голова Чигиринской ОТГ. Поблагодарил за начинание и сообщил приятную новость – при их содействии аналогичные установки для очистки воды в скором времени будут установлены и в других школах общества.

Именно такой фидбек мы и ожидаем, реализуя показательные проекты в общинах. Чтобы наш пример стимулировал местные власти, бизнес, активистов обратить внимание на качество питьевой воды в школах и садах. А ведь вместе мы можем больше!

Чигиринская школа №2 – третья школа, где реализован проект "Чистая вода". "С нуля" мы устанавливаем систему очищения воды только в одном заведении общины. Тем самым даем старт хорошему начинанию и запускаем каскад аналогичных проектов в регионе.