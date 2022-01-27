В Швеции опробуют инновационный метод уборки мусора

27 января 2022 , 22:28
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Источник:

The Local

Шведский стартап предложил новейший способ уборки мусора. В основе решения – дикие вороны.

Сейчас специалисты компании Corvid Cleaning обучают ворон. Вскоре способ протестуют в Седертелье (пригород Стокгольма).

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Как это удалось

К эксперименту привлекли именно диких ворон, ведь они являются самыми умными птицами. Их можно дрессировать с помощью пошагового процесса обучения. Все довольно просто:

  • птицы собирают мусор;
  • помещают его в специальную машину;
  • аппарат выдает корм.
Важно! Птицы участвуют в уборке добровольно, а риск проглотить мусор – минимальный.

Интересно, что мы можем научить ворон подбирать окурки, но мы не можем научить людей не бросать их на землю,
– отмечают авторы инициативы.

По предварительным оценкам, необычный способ может сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов на уборку. Основная сложность – поиск места для установки аппарата и финансирование проекта. Если решение продемонстрирует свою эффективность, возможно, его будут использовать по всей стране.