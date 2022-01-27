В Швеции опробуют инновационный метод уборки мусора
Источник:The Local
Шведский стартап предложил новейший способ уборки мусора. В основе решения – дикие вороны.
Сейчас специалисты компании Corvid Cleaning обучают ворон. Вскоре способ протестуют в Седертелье (пригород Стокгольма).
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Как это удалось
К эксперименту привлекли именно диких ворон, ведь они являются самыми умными птицами. Их можно дрессировать с помощью пошагового процесса обучения. Все довольно просто:
- птицы собирают мусор;
- помещают его в специальную машину;
- аппарат выдает корм.
Интересно, что мы можем научить ворон подбирать окурки, но мы не можем научить людей не бросать их на землю,
– отмечают авторы инициативы.
По предварительным оценкам, необычный способ может сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов на уборку. Основная сложность – поиск места для установки аппарата и финансирование проекта. Если решение продемонстрирует свою эффективность, возможно, его будут использовать по всей стране.