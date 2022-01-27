Наразі фахівці компанії Corvid Cleaning навчають ворон. Невдовзі спосіб протестують у Седертельє (передмістя Стокгольму).
Цікаво Вчені створили інноваційний пластик: з чого він складається
Як це вдалося
До експерименту залучили саме диких ворон, адже вони є найрозумнішими птахами. Їх можна дресувати за допомогою покрокового процесу навчання. Усе доволі просто:
- птахи збирають сміття;
- поміщають його до спеціальної машини;
- апарат видає корм.
Цікаво, що ми можемо навчити ворон підбирати недопалки, але ми не можемо навчити людей не кидати їх на землю,
– зауважують автори ініціативи.
За попередніми оцінками, незвичайний спосіб може заощадити муніципалітету не менше 75% витрат на прибирання. Основна складність – пошук місця для встановлення апарату та фінансування проєкту. Якщо рішення продемонструє свою ефективність, ймовірно, його використовуватимуть по всій країні.