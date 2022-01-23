Так, в 2021 году около 15 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели. Результат в два раза превысил показатель 2020 года.
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По состоянию на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, что используют солнечные электростанции. Общая мощность – более 1,2 гигаватта.
Где установлено больше всего СЭС
Больше всего семей установили СЭС в таких областях:
- Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 мегаватта.
- Закарпатская – 3744 СЭС, общей мощностью 109 мегаватт.
- Тернопольская – 3447 СЭС, общей мощностью 98 мегаватт.
Преимущества установки станций
- экологичность добычи солнечной энергии;
- развитие малой энергогенерации, что соответствует 4 энергетическому пакету ЕС;
- энергоэффективность и экономия затрат на электрическую энергию.
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