В Минцифры уточнили, что на протяжении 2021 года граждане Украины воспользовались е-подписью и е-печатью 8,7 миллиарда раз. Более 1 миллиарда из них – "Дия. Подписью".

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Масштабы экономии бумаги – почти 100 Эверестов

Как утверждают в ведомстве, это вдвое больше, чем в 2020 году. Замминистра Людмила Рабчинская объяснила: если представить башню из пачек неиспользованной бумаги, ее высота будет достигать не менее 870 километров.

Это как к украинскому спутнику "Сич-2-30" и еще 21 Эверест или просто 98 Эвереста. Вот такие результаты paperless для наглядности,

– заметила чиновник.

Статистические данные Минцифры

По данным Минцифры, в среднем каждый пользователь ежегодно подписывает более 800 документов. Украинцы стали чаще заключать и подписывать договоры, а также вести документооборот онлайн.