В Минцифры уточнили, что на протяжении 2021 года граждане Украины воспользовались е-подписью и е-печатью 8,7 миллиарда раз. Более 1 миллиарда из них – "Дия. Подписью".
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Масштабы экономии бумаги – почти 100 Эверестов
Как утверждают в ведомстве, это вдвое больше, чем в 2020 году. Замминистра Людмила Рабчинская объяснила: если представить башню из пачек неиспользованной бумаги, ее высота будет достигать не менее 870 километров.
Это как к украинскому спутнику "Сич-2-30" и еще 21 Эверест или просто 98 Эвереста. Вот такие результаты paperless для наглядности,
– заметила чиновник.
Статистические данные Минцифры
По данным Минцифры, в среднем каждый пользователь ежегодно подписывает более 800 документов. Украинцы стали чаще заключать и подписывать договоры, а также вести документооборот онлайн.
- По состоянию на конец 2021 года количество пользователей е-подписи и е-печати выросло почти в 2 раза – с 6 до 10,8 миллиона.
- В целом украинцы получили более 17 млн е-подписей и е-печатей в 2021 году. Этот вдвое больше результатов 2020 года.
- В конце 2021 года количество действующих электронных подписей составляет 14,7 миллиона. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.