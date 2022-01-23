Сколько домохозяйств установили солнечные электростанции в 2021 году: красноречивая цифра

Прошедший год стал невероятно мощным в аспекте экологии. Сегодня все больше людей понимают важность рационального потребления, сознательного обращения с отходами, перехода на более экологичный транспорт и альтернативные источники энергии.

Так, в 2021 году около 15 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели. Результат в два раза превысил показатель 2020 года.

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По состоянию на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, что используют солнечные электростанции. Общая мощность – более 1,2 гигаватта.

Где установлено больше всего СЭС

Больше всего семей установили СЭС в таких областях:

Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 мегаватта. Закарпатская – 3744 СЭС, общей мощностью 109 мегаватт. Тернопольская – 3447 СЭС, общей мощностью 98 мегаватт.

Преимущества установки станций

экологичность добычи солнечной энергии;

развитие малой энергогенерации, что соответствует 4 энергетическому пакету ЕС;

энергоэффективность и экономия затрат на электрическую энергию.

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Домохозяйства с СЭС общей мощностью 1205 мегаватт за год могут производить около 1400 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это позволяет обеспечить около 460 тысяч домохозяйств "зеленой" электроэнергией.