Сколько видов деревьев существует на планете: результаты исследования

Исследователи представили самую большую в мире базу данных о лесах. По их подсчетам, на Земле существует около 73 300 видов деревьев, что на 14% больше, чем считалось ранее. Кроме того, из них 9 200 – не идентифицированы наукой.

Так, ученые проанализировали более 44 миллионов отдельных деревьев на более чем 100 000 участках в 90 странах. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник уюта, силы и безопасности

Из деревьев и лесов человечество черпает вдохновение, расслабление, духовность и, по сути, смысл жизни,

– отметил Роберто Каццолла Гатти, профессор биологического разнообразия и сохранения в Болонском университете в Италии и ведущий автор исследования.

Ученые отмечают, что без деревьев и лесов не было бы питьевой воды, чистого воздуха, безопасных горных склонов, окружающей среды для животных, грибов и растений.

"Действительно, наше общество часто рассматривает леса как просто куски дерева, а деревья – как природные ресурсы, игнорируя их фундаментальную роль для человечества в обеспечении экосистемных услуг, которые выходят за рамки простого экономического – хотя и важного – производства древесины, бумаги и целлюлозы", – подчеркнул Гатти.

Где зафиксировали больше всего видов деревьев

Специалисты установили, что в Южной Америке, где простираются тропические леса Амазонки и широкие леса Анд, растет 43% видов деревьев на планете и наибольшее количество редких видов – около 8 200.

Разнообразие деревьев в мире

Евразия – 14 000 известных и 2 000 неизвестных;

Африка – 10 000 известных и 1 000 неизвестных;

Северная и Америка (в том числе Центральная Америка) – 9 000 известных и 2 000 неизвестных;

Океания (в том числе Австралия) – 7 000 известных и 2 000 неизвестных.

"Установив количественный ориентир, наше исследование может внести вклад в усилия по сохранению деревьев и лесов", – сказал соавтор исследования Питер Райх, лесной эколог из университетов Мичигана и Миннесоты.

Он добавил, что эта информация чрезвычайно полезна, ведь деревья вымирают из-за бесконечных вырубок и глобального изменения климата. Поэтому нужно понимать их ценность, пока еще не все потеряно. Разнообразие является ключом для поддержания здоровых, продуктивных лесов и важно для мировой экономики и природы.