Скільки видів дерев існує на планеті: результати дослідження

Дослідники представили найбільшу у світі базу даних про ліси. За їхніми підрахунками, на Землі існує приблизно 73 300 видів дерев, що на 14% більше, ніж вважалося раніше. Крім того, з них 9 200 – не ідентифіковані наукою.

Так, вчені проаналізували понад 44 мільйони окремих дерев на більш ніж 100 000 ділянках у 90 країнах. Дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Джерело затишку, наснаги та безпеки

З дерев та лісів людство черпає натхнення, розслаблення, духовність та, по суті, сенс життя,

– відзначив Роберто Каццолла Гатті, професор біологічної різноманітності та збереження в Болонському університеті в Італії та провідний автор дослідження.

Вчені наголошують, що без дерев і лісів не було б питної води, чистого повітря, безпечних гірських схилів, довкілля для тварин, грибів та рослин тощо.

"Справді, наше суспільство часто розглядає ліси як просто шматки дерева, а дерева – як природні ресурси, ігноруючи їхню фундаментальну роль для людства у забезпеченні екосистемних послуг, які виходять за рамки простого економічного – хоч і важливого – виробництва деревини, паперу та целюлози", – підкреслив Гатті.

Де зафіксували найбільше видів дерев

Фахівці встановили, що у Південній Америці, де простягаються тропічні ліси Амазонки та широкі ліси Анд, росте 43% видів дерев на планеті та найбільша кількість рідкісних видів – близько 8200.

Різноманіття дерев у світі

Південна Америка – 27 000 відомих і 4 000 ще невідомих;

Євразія – 14 000 відомих і 2 000 невідомих;

Африка – 10 000 відомих і 1 000 невідомих;

Північна та Америка (зокрема Центральна Америка) – 9 000 відомих і 2 000 невідомих;

Океанія (зокрема Австралія) – 7 000 відомих і 2 000 невідомих.

Встановивши кількісний орієнтир, наше дослідження може зробити внесок у зусилля щодо збереження дерев та лісів,

– сказав співавтор дослідження Пітер Райх, лісовий еколог з університетів Мічігану та Міннесоти.

Він додав, що ця інформація є надзвичайно корисною, адже дерева вимирають через нескінченні вирубки та глобальну зміну клімату. Саме тому потрібно розуміти їхню цінність, поки ще не все втрачено. Розмаїття є ключем для підтримки здорових, продуктивних лісів та важливе для світової економіки та природи.