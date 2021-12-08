Авторы инициативы изготовили два объекта: один установили на входе в сквер "Мрия", а для другого пока ищут место. Главная цель – уменьшить количество пластика, попадающего в окружающую среду и на свалки.

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Надеемся, что такая инициатива привлечет внимание к проблеме обращения с пластиковыми отходами и поможет сделать шаг навстречу сортировке и повторному употреблению.

– говорится в сообщении.

Справка: Проект реализован центром гражданского общества "Друкарня" при поддержке Немецкой неправительственной организации "Хлеб для Мира" (Brot für die Welt). Реализовать замысел удалось при участии Василия Хоменко ("Славянская Сечь") и Благотворительного фонда "Славянская Мечта".

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Полный текст публикации "Друкарни":

На днях в Славянске появился полезный арт-объект для сбора разбитых PET-бутылок, установленный центром гражданского общества "Друкарня".

Инициированный проект для того, чтобы уменьшить количество пластика, попадающего в природу и на мусорные полигоны.

Мы очень рады, что арт-объект наконец-то установлен в городе и вы уже можете пользоваться им на входе в сквер "Мрия" в Славянске.

Надеемся, что такая инициатива привлечет внимание к проблеме обращения с пластиковыми отходами и поможет сделать шаг навстречу сортировке и повторному использованию.

Кстати, объектов было сделано два и для второго мы ищем место. Если у вас есть идеи, где в Славянске будет хорошо выглядеть такая бутылочка, пишите в комментариях

Команда "Друкарни" благодарит за помощь в установлении и реализации арт-объекта господину Василию Хоменко ("Славянская Сечь") и Благотворительный Фонд "Славянская Мечта"

Проект реализован при поддержке Немецкой неправительственной организации "Хлеб для Мира".