Авторы инициативы изготовили два объекта: один установили на входе в сквер "Мрия", а для другого пока ищут место. Главная цель – уменьшить количество пластика, попадающего в окружающую среду и на свалки.
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Надеемся, что такая инициатива привлечет внимание к проблеме обращения с пластиковыми отходами и поможет сделать шаг навстречу сортировке и повторному употреблению.
– говорится в сообщении.
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Полный текст публикации "Друкарни":
На днях в Славянске появился полезный арт-объект для сбора разбитых PET-бутылок, установленный центром гражданского общества "Друкарня".
Инициированный проект для того, чтобы уменьшить количество пластика, попадающего в природу и на мусорные полигоны.
Мы очень рады, что арт-объект наконец-то установлен в городе и вы уже можете пользоваться им на входе в сквер "Мрия" в Славянске.
Надеемся, что такая инициатива привлечет внимание к проблеме обращения с пластиковыми отходами и поможет сделать шаг навстречу сортировке и повторному использованию.
Кстати, объектов было сделано два и для второго мы ищем место. Если у вас есть идеи, где в Славянске будет хорошо выглядеть такая бутылочка, пишите в комментариях
Команда "Друкарни" благодарит за помощь в установлении и реализации арт-объекта господину Василию Хоменко ("Славянская Сечь") и Благотворительный Фонд "Славянская Мечта"
Проект реализован при поддержке Немецкой неправительственной организации "Хлеб для Мира".