Как сменить профессию в 2022 году: полезные советы

Смена профессии – серьезное и непростое решение, особенно, если вам не хватает опыта в новой сфере. Впрочем, если вы зашли в тупик на нынешнем месте и уже чувствуете признаки выгорания, то, вероятно, лучше начать действовать.

Для тех, кто готов сделать этот шаг и сменить профессию в 2022 году, есть несколько полезных советов.

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Смиритесь с риском

Если вы собираетесь перейти в новую область, необходимо реалистично оценивать риски. Задайте себе следующие вопросы:

На какой уровень риска вы готовы уйти?

Как вы реагируете на неизвестные обстоятельства, которые могут сработать или нет в вашу пользу?

Держитесь ли вы за текущую работу просто потому, что боитесь нестабильности?

Обратитесь к людям из этой сферы

Установите контакт с людьми из индустрии, в которой вы хотите работать, это повысит вероятность того, что вы получите заветную должность. Если вам не нравится этот подход, подумайте о нем как об обмене ресурсами.

Один из авторов Fast Company Дина Смит советует: "Рассматривайте нетворкинг как возможность отдавать, а не только получать. У вас обязательно найдется то, что вы можете передать другим, и, возможно, вы можете предложить гораздо больше, чем вам кажется".

Нетворкинг может стать еще одним полезным навыком, который поможет вам реализовать свою мечту. Помните, что следующий человек, с которым вы начнете разговор, может стать тем, кто вам в этом поможет.

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Преодолейте карьерный застой

Согласно опросу, проведенному в августе 2021 года, работники сохраняют должность, которая не доставляет им удовольствие, из-за низкой самооценки и/или трудностей для того, чтобы выбраться из карьерного застоя.

Старайтесь отогнать такие мысли, как "я им не подхожу" или "они не наймут такого, как я". Один из способов – спросить себя, какого прогресса вы сможете добиться на текущей должности. Не позволяйте неуверенности мешать попробовать что-нибудь новое. Если вы хотите другую работу с лучшими условиями и большей гибкостью, сформируйте план и действуйте.

Покажите, что у вас есть необходимые навыки

Возможно, вам не хватает некоторых навыков, чтобы начать с среднего уровня в новой отрасли. Однако это не значит, что вам нечего предложить – у вас уже есть опыт и вы можете применить его на новом месте.

Впрочем, не следует игнорировать признаки того, что вы недостаточно квалифицированы для той или иной работы. Поработайте над адаптированностью: перечислите все препятствия на пути к новой должности и подумайте, как вы можете их преодолеть.

Оцените свою финансовую готовность

Чтобы сделать такой серьезный шаг, как сменить профессию, нужна не только смелость, но и стабильное финансовое положение. Если у вас достаточно сбережений, вы сможете уволиться, еще не устраиваясь на новую работу. Другой вариант – задержаться на текущем месте и в свободное время искать новое.

Эксперты также рекомендуют учитывать другие расходы, которые могут возникнуть после увольнения. Например, медицинские услуги и обучение. Подумайте, на какой финансовый риск вы готовы пойти и не забывайте учитывать тех, кто рассчитывает на вашу поддержку.