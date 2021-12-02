Безусловно, все благодаря экоактивистам. Однако к инициативе присоединились и местные власти, которые приняли непосредственное участие в уборке, а также – организовали вывоз мусора. В свою очередь представители бизнеса предоставили для этого необходимую технику.

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Уборка Бакоты / Фото "Активной Общины"

Об экодвижении

Девиз экоактивистов: "Make Bakota clear again" (Сделаем Бакоту чистой снова). Они стремятся сделать это уникальное место максимально привлекательной туристической локацией.

Так, небезразличные к окружающей среде регулярно проводят акцию "Убери берега Бакотского залива". Инициатором уборки стала Инна Мазур из города Каменец-Подольский. Она является основательницей экодвижения "Убери в горах".

Однажды я поднималась на гору Хомяк и увидела по обе стороны тропы кучу мусора. Две недели до этого его там не было. Это очень смутило, – говорит Инна.

Девушка решила, что вернется и освободит территорию от этого бремени. А потом ее идею поддержали другие. "Люди от этого счастливы. Так мы поняли, что можно двигаться дальше в этом направлении", – добавляет экоактивистка.

Впоследствии экодвижение начало набирать обороты и охватило Староушицкую общину и легендарную Бакоту. Активисты были настолько поражены местом и людьми, что решили приобрести здесь жилье.

"С тех пор мы активно участвуем в жизни общины и как представители "Активной Общины" и как жители", – рассказывает коммуникационный координатор "Активной Общины" в Хмельницком Сергей Толстихин.

Свою избушку они называют "домом путешественника", поэтому охотно приветствуют здесь волонтеров. Участников акции угощают и принимают переночевать.

"Дом путешественника" / Фото "Активной Общины"