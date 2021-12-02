Безперечно, усе завдяки екоактивістам. Однак до ініціативи приєдналася й місцева влада, яка взяла безпосередню участь у прибиранні, а також – організувала вивіз сміття. У свою чергу представники бізнесу надали для цього необхідну техніку.

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Прибирання Бакоти / Фото "Активної Громади"

Про екорух

Девіз екоактивістів: "Make Bakota clear again" (Зробімо Бакоту чистою знову). Вони прагнуть зробити це неповторне місце максимально привабливою туристичною локацією.

Так, небайдужі до довкілля регулярно проводять акцію "Прибери береги Бакотської затоки". Ініціаторкою прибирання стала Інна Мазур з міста Кам'янець-Подільський. Вона є засновницею екоруху "Прибери в горах".

Якось я підіймалася на гору Хом'як і побачила обабіч стежки купу сміття. Два тижні перед цим його там не було. Це дуже збентежило,

– говорить Інна.

Дівчина вирішила, що повернеться і звільнить територію від цього тягаря. А згодом її ідею підтримали інші. "Люди від того щасливі. Так ми зрозуміли, що можна рухатися далі в цьому напрямку", – додає екоактивістка.

Згодом екорух почав набирати обертів й охопив Староушицьку громаду та легендарну Бакоту. Активісти були настільки вражені місцем та людьми, що вирішили придбати тут помешкання.

"Відтоді ми беремо активну участь в житті громади і як представники "Активної Громади", і як жителі", – розповідає комунікаційний координатор "Активної Громади" в Хмельницькому Сергій Толстіхін.

Свою хатинку вони називають "будинком мандрівника", тож радо вітають тут волонтерів. Учасників акції частують та приймають переночувати.

"Дім мандрівника" / Фото "Активної Громади"