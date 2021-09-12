Материалы работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

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Эксперимент

Исследователи собрали образцы потребительских полиэтиленовых пакетов от коммерческих предприятий: Target, Walmart, CVS и Goodfellow. Образцы из пакетов поместили в стерильные химические стаканы, наполненные ионизированным раствором, чтобы имитировать погружение в морскую воду.

Половину емкостей поставили в темноту на 6 дней. Остальные оставили в камере с регулируемой температурой на 5 дней, направляя поток радиации, имитирующий влияние солнечного света.

Было обнаружено, что образцы, оставленные в темноте, выделяли небольшое количество растворенных органических соединений в солевой раствор. Однако оставшиеся на свете, образовали новые химикаты.

Ученые установили: для того, чтобы пластик начал распадаться под воздействием солнечного света, достаточно лишь 100 часов.

Мы должны думать не только о судьбе и влиянии пластиковых отходов, которые просачиваются в окружающую среду, но и о превращении этих материалов,

– подчеркивают ученые.

Пока точно неизвестно, как частицы микропластика влияют на окружающую среду. Возможно, при несущественной концентрации как таковой угрозы нет. Однако что будет, если накопление пластмасс достигнет критического уровня? Вопрос остается открытым.