Матеріали роботи опубліковані в журналі Environmental Science & Technology.

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Експеримент

Дослідники зібрали зразки споживчих поліетиленових пакетів від комерційних підприємств: Target, Walmart, CVS та Goodfellow. Зразки з пакетів помістили в стерильні хімічні склянки, наповнені іонізованим розчином, щоб імітувати занурення в морську воду.

Половину місткостей поставили в темряву на 6 днів. Решту залишили в камері з регульованою температурою на 5 днів, спрямовуючи потік радіації, що імітує вплив сонячного світла.

Було виявлено, що зразки, залишені в темряві, виділяли невелику кількість розчинених органічних сполук в сольовий розчин. Однак ті, що залишилися на світлі, утворили нові хімікати.

Вчені встановили: для того, аби пластик почав розпадатися під впливом сонячного світла, достатньо лише 100 годин.

Ми повинні думати не тільки про долю і вплив пластикових відходів, які просочуються в навколишнє середовище, але і про перетворення цих матеріалів,

– підкреслюють вчені.

Наразі достеменно невідомо, як частинки мікропластику впливають на навколишнє середовище. Можливо, несуттєвій концентрації як такої загрози немає. Однак що буде, якщо накопичення пластмас сягне критичного рівня? Питання залишається відкритим.