В 2020 году, например, им удалось найти старинный рецепт варенья из болгарского перца. Впрочем, супруги решили добавить в него перец чили, чтобы добавить остроты.

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Одесситы планируют экспортировать джем за границу

Комиссаров объяснил, что в итоге удалось получить джем "с привкусом огня на языке". После этого рецепт так и не меняли, ведь он понравился как самим предпринимателям, так и их клиентам. Всего за год от основания бренда одесситам удалось продать около 400 литров варенья. Пока его продают только в Украине, но впоследствии планируют выйти и на международный рынок.

Интересно! Варенье из острого чили – не единственная "фишка" одесситов Ваиля и Анны. Также они готовят сладкий джем из кабачков и томатов, роз и тархуна.

Чем полезен перец: главное

На странице Om-Mnom Craft в фейсбуке владельцы бренда рассказали о пользе перца чили. Они подчеркнули, что в его составе есть витамины A, B и C. Кроме этого, в нем есть железо, магний, калий и капсаицин – именно он обеспечивает остроту. Собственно, как раз острота делает перец мощным антибактериальным и противовирусным средством. Более того, он стимулирует работу желудка и повышает аппетит.

Еще одним полезным свойством является снижение уровня сахара в крови. Острый перец способствует развитию эндорфинов, отвечающих за счастье и удовлетворение нашего организма,

– говорится в сообщении.

"Он улучшает кровообращение, уменьшает боль, снимает стресс и стимулирует иммунную систему. Однако стоит отметить, что все это возможно только при употреблении в маленьких количествах, поэтому соблюдайте осторожность", – предостерегли одесские бизнесмены.