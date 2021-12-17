У 2020 році, наприклад, їм вдалося відшукати старовинний рецепт варення з болгарського перцю. Втім, подружжя вирішило додати в нього перець чилі, аби додати гостроти.

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Одесити планують експортувати джем за кордон

Комісаров пояснив, що у результаті вдалося отримати джем "з присмаком вогню на язиці". Після цього рецепт так і не змінювали, адже він сподобався як самим підприємцям, так і їхнім клієнтам. Загалом за рік від заснування бренду одеситам вдалося продати близько 400 літрів варення. Поки що його продають лише в Україні, але згодом планують вийти й на міжнародний ринок.

Цікаво! Варення з гострого чилі – не єдина "фішка" одеситів Ваcиля та Анни. Також вони готують солодкий джем із кабачків та томатів, троянд і тархуну.

Чим корисний перець чилі: головне

На сторінці Om-Mnom Craft у фейсбуці власники бренду розповіли про користь перцю чилі. Вони наголосили, що у його складі є вітаміни A, B та C. Крім цього, у ньому є залізо, магній, калій та капсаїцин – саме він забезпечує гостроту. Власне, якраз гострота робить перець потужним антибактеріальним та противірусним засобом. Ба більше, він стимулює роботу шлунку та підвищує апетит.

Ще однією корисною властивістю є зниження рівню цукру в крові. Гострий перець сприяє розвитку ендорфінів, що відповідають за щастя та задоволення нашого організму,

– мовиться у дописі.

"Він покращує кровообіг, зменшує біль, знімає стрес і стимулює імунну систему. Однак варто зазначити, що все це можливе лише при вживанні у маленьких кількостях, тому будьте обережні", – застерегли одеські бізнесмени.