Программа запускает ЮНИСЕФ совместно с компанией EPAM. Цель проекта – уничтожение неравенства и барьеров в контексте доступа к образованию и социальному участию.

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Особенность состоит в инклюзивном подходе к обучению. Курс будет проходить в режиме онлайн и продлится 6 месяцев с частотой 2 – 3 занятия в неделю.

Кто может принять участие

Пройти учебный курс могут жители 35 общин-участниц инициативы ЮНИСЕФ "Общество, дружественная к детям и молодежи". Они смогут:

учиться в группе с другими студентами;

получать дополнительную менторскую поддержку от специалистов эпохами;

посещать занятия по английскому языку;

получат возможность сотрудничества с эпохами по результатам обучения.

DevOps – это перспективное направление в ИТ, который дает возможность работать удаленно и быть конкурентоспособным на международном рынке труда. Для нас важно, чтобы каждый молодой человек в Украине могла реализовать свое право на качественное образование, интересную работу с достойной оплатой,

– отмечает эксперт КСО-проектов эпохами Украины Азиза Хамидова.

Как принять участие

заполнить заявку;

посетить вебинар для ознакомления с деталями;

пройти тест и устное собеседование.

Справка: EPAM Systems Inc. – ведущий разработчик цифровых платформ, продуктов, сложных дизайнов и программных решений. Компания имеет большой опыт в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, поэтому активно сотрудничает с клиентами для создания действенных решений для реальных бизнес-возможностей. Услугами компании пользуются заказчики из 35 стран мира. EPAM входит в списки Forbes "25 публичных технологических компаний с наиболее быстрым развитием" и Fortune "100 компаний, которые быстро растут".