Програму запускає ЮНІСЕФ спільно з компанією EPAM. Мета проєкту – знищення нерівності та бар'єрів у контексті доступу до освіти та соціальної участі.
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Особливість курсу полягає в інклюзивному підході до навчання. Воно відбуватиметься у режимі онлайн й триватиме 6 місяців із частотою 2 – 3 заняття на тиждень.
Хто може взяти участь
Пройти навчальний курс можуть мешканці 35 громад-учасниць ініціативи ЮНІСЕФ "Громада, дружня до дітей та молоді". Вони зможуть:
- навчатимуться у групі з іншими студентами;
- отримувати додаткову менторську підтримку від спеціалістів ЕРАМ;
- відвідувати заняття з англійської мов;
- отримають можливість співпраці з ЕРАМ за результатами навчання.
DevOps – це перспективний напрямок в IТ, який дає можливість працювати віддалено і бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку праці. Для нас важливо, щоб кожна молода людина в Україні могла реалізувати своє право на якісну освіту, цікаву роботу з достойною оплатою,
– зазначає експерт КСО-проектів ЕРАМ Україна Азіза Хамідова.
Як взяти участь
- заповнити заявку;
- відвідати вебінар для ознайомлення з деталями;
- пройти тест та усну співбесіду.